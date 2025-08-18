Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos juntos y crecen los rumores de reconciliación

Después de haberse separado hace 14 años, Shakira fue vista compartiendo una cena con Antonio de la Rúa, lo que reavivó los rumores sobre una posible reconciliación que circulan desde el año pasado.
En las redes sociales se viralizó un video en el que la cantante, que se encuentra en plena gira mundial, está cenando junto su expareja. En la mesa también estaban sus hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con Gerard Piqué, y su hermano Tonino.
Este llamativo reencuentro se produjo pocos días después del recital que Shakira dio en Tijuana, México, donde interpretó Día de enero, una de las canciones que le había dedicado al hijo del expresidente durante los 11 años que estuvieron juntos.
“Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí”, había expresado la colombiana antes de comenzar a cantarla.
El acercamiento entre Shakira y De la Rúa comenzó el año pasado, cuando varios seguidores notaron que él le dio un “Me gusta” a una publicación que la artista había subido por el Día de la Madre.
En marzo pasado, Shakira aterrizó en Argentina para dar dos shows en el Campo de Polo, donde miles de seguidores disfrutaron de sus recitales.
Durante una visita marcada por compromisos y actividades, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre la artista colombiana y su expareja, Antonio de la Rúa. Esto generó especulaciones sobre una eventual reconciliación. En el programa DDM (América TV), el periodista Guido Zaffora reveló que Shakira y Antonio se reencontraron, más de una década después de su ruptura en 2010.
"En 2024 hubo un encuentro íntimo entre Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante en Miami. Empezaron a charlar en ese momento... hoy él y su hermano, Aito, se encargan de lo que es la gira por Latinoamérica", contó el panelista.
Zaffora también señaló que el vínculo entre ambos podría tener un componente más personal. "Shakira tiene una relación muy fluida con Antoñito y le hizo una propuesta en los últimos meses... Antoñito puede convertirse en el nuevo mánager de Shakira. A mí me dijeron que todo esto tiene que ver con una revancha en el amor", detalló.