Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos juntos y crecen los rumores de reconciliación

El acercamiento entre Shakira y De la Rúa comenzó el año pasado, cuando varios seguidores notaron que él le dio un “Me gusta” a una publicación que la artista había subido por el Día de la Madre.

Shakira y Antonio de la Rúa, otra vez en el centro de los rumores: ¿segunda oportunidad en el amor?

En marzo pasado, Shakira aterrizó en Argentina para dar dos shows en el Campo de Polo, donde miles de seguidores disfrutaron de sus recitales.

Durante una visita marcada por compromisos y actividades, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre la artista colombiana y su expareja, Antonio de la Rúa. Esto generó especulaciones sobre una eventual reconciliación. En el programa DDM (América TV), el periodista Guido Zaffora reveló que Shakira y Antonio se reencontraron, más de una década después de su ruptura en 2010.

"En 2024 hubo un encuentro íntimo entre Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante en Miami. Empezaron a charlar en ese momento... hoy él y su hermano, Aito, se encargan de lo que es la gira por Latinoamérica", contó el panelista.

Zaffora también señaló que el vínculo entre ambos podría tener un componente más personal. "Shakira tiene una relación muy fluida con Antoñito y le hizo una propuesta en los últimos meses... Antoñito puede convertirse en el nuevo mánager de Shakira. A mí me dijeron que todo esto tiene que ver con una revancha en el amor", detalló.