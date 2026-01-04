Tommy Lee Jones rompió el silencio tras la trágica muerte de su hija Victoria Jones
Tras varios días de entendible silencio, la Tommy Lee Jones y su familia emitieron un comunicado oficial en el que describen que el momento es de "profundo dolor".
En las últimas horas,Tommy Lee Jones decidió salir a hablar tras la trágica muerte de su hija Victoria el pasado jueves 1 de enero a sus 34 años de edad.
Victoria fue hallada inconsciente la madrugada en un pasillo del Hotel Fairmont de San Francisco, donde fue declarada muerta. Ahora, en un audio del 911 obtenido por TMZ y PEOPLE, la llamada sobre el incidente se clasificó como "código 3 por sobredosis, cambio de color".
En casos de sobredosis, el "cambio de color" se refiere a la cianosis (niveles bajos de oxígeno en la sangre, a menudo relacionados con problemas cardíacos o pulmonares, según la Clínica Cleveland), que causa una coloración azul o púrpura de la piel, los labios y las uñas.
La causa oficial de la muerte aún no se ha determinado. La fuente policial afirma que la policía no sospecha que se trate de un delito. Sin embargo, el caso fue entregado al Departamento de Policía de San Francisco y al Médico Forense para una mayor investigación.
Qué dijo Tommy Lee Jones sobre la muerte de su hija Victoria
La familia de Victoria Kafka Jones firmó un comunicado donde expresó: "Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones".
De acuerdo a lo que pudo obtener Page Six, solicitaron: "Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias".
Victoria Jones, que nació en 1991, era hija del famoso actor estadounidense Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado de 1981 a 1996. Además de su hija Victoria, la expareja tiene un hijo de 43 años, Austin Jones.
En su adolescencia, Victoria siguió los pasos de su padre y actuó junto a Tommy Lee en “Men in Black II”.
En 2003, apareció en un episodio del exitoso programa adolescente “One Tree Hill” y, en 2005, actuó en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, que fue dirigida por su padre, como fotógrafa.
Tommy le dijo al New Yorker en 2006 que Victoria es “una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”.
A partir de 2005 se apartó de la actuación, aunque siguió realizando apariciones junto a su padre, entre ellas en el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2017 y en el estreno de 'Just Getting Started' ese mismo año.
Fue arrestada al menos dos veces el año pasado, según los expedientes judiciales revisados por PEOPLE, incluido un arresto por posesión de drogas. En todos los casos, se declaró inocente.