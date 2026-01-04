Tommy Lee Jones rompió el silencio tras la trágica muerte de su hija Victoria Jones

Sin título

Qué dijo Tommy Lee Jones sobre la muerte de su hija Victoria

La familia de Victoria Kafka Jones firmó un comunicado donde expresó: "Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones".

De acuerdo a lo que pudo obtener Page Six, solicitaron: "Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias".

Victoria Jones, que nació en 1991, era hija del famoso actor estadounidense Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado de 1981 a 1996. Además de su hija Victoria, la expareja tiene un hijo de 43 años, Austin Jones.

En su adolescencia, Victoria siguió los pasos de su padre y actuó junto a Tommy Lee en “Men in Black II”.

En 2003, apareció en un episodio del exitoso programa adolescente “One Tree Hill” y, en 2005, actuó en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, que fue dirigida por su padre, como fotógrafa.

Tommy le dijo al New Yorker en 2006 que Victoria es “una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”.

A partir de 2005 se apartó de la actuación, aunque siguió realizando apariciones junto a su padre, entre ellas en el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2017 y en el estreno de 'Just Getting Started' ese mismo año.

Fue arrestada al menos dos veces el año pasado, según los expedientes judiciales revisados por PEOPLE, incluido un arresto por posesión de drogas. En todos los casos, se declaró inocente.