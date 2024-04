Internaron a Jorge Lanata y vuelve a preocupar su estado de salud

Cabe recordar que hace pocas semanas, apareció un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio en el cual parece luchar por mantenerse despierto, alertó sobre su estado de salud.

Pero luego, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada.

“Todo el mundo dice ´cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, señaló Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que sin dudar, Jorge indicó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Sobre la verdad de las imágenes remarcó: “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”.

Jorge Lanata disparó contra la espontaneidad de PH y fue implacable con Andy Kusnetzoff

Desde que Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con una nueva temporada de PH, Podemos Hablar a mediados de septiembre pasado, varias figuras del medio se mostraron críticos con el desempeño del conductor y los escándalos que predominan este año en el formato, entre ellos Jorge Lanata.

Desde su programa radial Lanata Sin Filtro (Mitre), el periodista aprovechó el comentario de Marina Calabró sobre PH, al contar que desde A la tarde (América TV) su colega Augusto Tartúfoli había revelado que el 97% de lo que sucede "estaba guionado", para poner en duda quién realmente se hace cargo del programa.

Así, Jorge Lanata recordó que ya habían debatido el tema al aire, asegurando: "Acá nosotros también ya habíamos hablado de la 'espontaneidad' de 'PH'". Pero eso no fue todo, porque inmediatamente disparó punzante: "Ahora es difícil de porcentuar, pero está más manejado por lo productores que por la propia realidad o el conductor".

Lo cierto es que Tartu había revelado desde el programa de Karina Mazzocco que "el programa estuvo a punto de no volver a la pantalla televisiva, ya que algunas marcas decidieron dejar de acompañar a Kusnetzoff por el simple hecho de que en un estudio había salido mal evaluado", así como también que "medio que se sacaba los PNT de encima".