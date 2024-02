Jorge Lanata habló de su video viral que generó preocupación y contó cómo está de salud

“Apareció estos días un video tuyo donde te estabas durmiendo en la radio y todos decían ‘cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’”, comentó De Brito para abordar el tema con el protagonista del video en cuestión. “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”, respondió picante el periodista.

Jorge Lanata - captura LAM sobre video durmiendo.jpg

Y acto seguido, aclaró: “No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés?".

"O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”, concluyó Jorge Lanata fiel a su estilo directo y sin filtro remarcando: "Yo no recuerdo un período de tiempo tan grande de haber estado dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando el programa con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido”.

Preocupación por la salud de Jorge Lanata tras la difusión de un fuerte video

Este fin de semana largo, apareció un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio llamó la atención y alertó sobre su estado de salud.

Cabe recordar que el año pasado el conductor estuvo internado en reiteradas oportunidades, de las que pudo salir adelante. Pero fue un video de Lanata donde trata de no quedarse dormido mientras debatían temas de política, que generó preocupación en las últimas horas.

El periodista y sus compañeros debatían un tema de actualidad en Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuando se lo ve casi desvanecerse sobre su silla. En todo el video se lo ve luchando para no cerrar los ojos, al mismo tiempo que su cabeza se balancea como cuando uno intenta no quedarse dormido.

La situación quedó grabada ya que su programa no solo sale por radio, sino también puede verse en stream como muchas de las radios del país.

También se observó que Jorge Lanata, incluso en esa situación, no deja de fumar. Eso fue lo que llamó la atención de muchos, ya que consideran que el cigarrillo es una de las causas por las que la salud del periodista es delicada.