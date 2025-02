La fotos del sorpresivo casamiento de Floppy Tesouro tras ocho meses de noviazgo

Tessouro 6.png

Claro que unas horas antes, Floppy sorprendió a sus seguidores en las redes sociales anunciando la novedad , donde hasta adelantó el vestido elegido para la ocasión. "Hoy me caso. Sí, esta noche voy al Hipódromo de Palermo que tiene una propuesta que me enamoró", contó entusiasmada.

Tessouro 9.png

Y explicó: "Te podés casar con Elvis, al mejor estilo Las Vegas, con ambientación, música y hasta regalo de bodas. Te cuento que el casamiento no es válido legalmente y solo apto para mayores de 18 años".

Tessouro 5.png

RS FOTOS.

Floppy Tesouro explicó por qué la bloqueó la China Suárez y fue durísima: "Patrón con los casados"

Floppy Tesouro se refirió al escándalo del momento entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi y fue durísima con la actual pareja del futbolista. En su visita al ciclo El ejército de la mañana, Bondi Live, la modelo fulminó a la China Suárez y contó por qué ella la bloqueó en el teléfono.

"De hola y chau (cuando le preguntaron si conocía a Suárez). Pero me bloqueó. Ella bloquea Yanina Latorre, me bloquea a mí, me bloqueó hace rato...", comenzó Floppy.

Y siguió sobre el motivo por el que ella la tiene bloqueada: "Porque tengo la misma opinión al respecto hace tiempo. Cuando pasó lo de Pampita, que es colega y la quiero como persona y la defendí porque la quiero. Yo soy bastante políticamente correcta pero también soy realista y tengo personalidad".

Embed

"Y cuando me preguntaron por la China dije que me parecía que tenía un patrón con los casados porque una cosa es que te pase una vez y otra cosa es que te pase todo el tiempo", continuó picante.

"¿Sabés que yo dije eso? Una vez, bueno, te puede pasar. A la segunda, dudamos. A la quinta, sos así", observó en la misma línea Pepe Ochoa. "Lo que digo yo es: por ahí le calienta el casado, no sé. Es una humilde opinión, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no?", arremetió entonces Floppy Tesouro.

Y contó que nunca más volvió a verla en persona: "Después no la crucé más en eventos. Tiene una cara divina pero a mí su modus operandi con los tipos no me divierte".

"Ella tiene derecho a enamorarse de Mauro (Icardi), tiene derecho a ser feliz con Mauro. Re, en este momento están los dos solos. Ahora es un poco fuerte por lo que se ve que había un vínculo de muy buena onda donde hablaban con la China y Wanda y eso debe ser difícil para Wanda. No estoy del lado de Wanda, yo estoy del lado de los chicos", concluyó firme en su postura.