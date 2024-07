Isabel De Negri reveló su próximo paso tras su participación en Gran Hermano

“Me encantan las cámaras así que para mí es un placer cada vez que me invitan a un programa. Tengo muchos deseos de hacer cosas que postergué durante una vida porque tuve una familia, tuve hijos, tengo nietos”, afirmó.

Y agregó: “Soy somelier, tengo una vinoteca hace 21 años, doy charlas sobre vinos y les enseño a tomar vino. He viajado a distintos lugares del mundo para aprender, para vinificar, para ver un montón de cosas que sería largo de explicar porque el mundo vitivinícola es una constante evolución”.

"¿Qué fue eso que postergaste?", le consultó Mariana Brey. “Y cuando tenía 17 años fui Miss Colegiala en La Plata, se me abrieron unas puertas en aquel antiguo Canal 13, Canal 9, Canal 11 y bueno... me casé muy joven. A los 20 años ya tenía un hijo, a los 24 tenía dos y me dediqué a eso”, contó.

Ahí, le preguntaron si su marido le había pedido que se dedicara a ser ama de casa. “No, nadie me dice lo que tengo que hacer, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, esa es mi frase”, aseguró.

Se filtró la primera foto hot de Isabel de Gran Hermano en Divas Play y Pilar Smith reaccionó de la peor manera

De las exparticipantes de Gran Hermano 2023 ya son tres chicas quienes se animaron a sumarse a la plataforma para adultos Divas Play, a fin de sumar ingresos en dólares. Catalina Gorostidi y Agostina Spinelli fueron las primeras, pero ahora será 'La Queen' Isabel De Negri quien desembarcará, que a pesar de no ser una veinteañera podrá vérsela más hot que nunca.

Así las cosas, desde Gossip (Net TV) mostraron algunas de las producciones de la pediatra y la policía, y revelaron la mecánica de las chicas en la plataforma, para quienes es un trabajo más.

En tanto, mientras desde el ciclo comandado por Smith anunciaban el inminente desembarco de la sexagenaria Isabel De Negri al mundo virtual de Divas Play, pudo verse la primera foto de La Queen con una micribikini roja y un top blanco ultra corto y súper provocativo que dejaba ver parte de sus lolas.

Fue allí cuando Pilar Smith puso el grito en el cielo, sobre todo cuando pusieron al aire un plano detalle de la imagen de Isabel y no disimuló su reacción. “Esa imagen no se puede poner. Habíamos dicho que no se ponía”, disparó visiblemente enojada mientras le daba indicaciones al productor para sacar del aire la foto en cuestión.

Ante esta situación claramente incómoda, La Criti intentó salir del paso asegurando que fue la propia Isabel quien mostró el material a pesar de estar "bloqueada", ya que oficialmente estará disponible desde este miércoles.