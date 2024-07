Emmanuel Vich habló de más y dio detalles de su próximo proyecto: "No podía contarlo"

Cabe recordar que el canto es una de las pasiones del peluquero. Él, antes de ingresar al reality, ya practicaba este hobbie.

Sin embargo, el cordobés sorprendió a todos cuando se le escapó un segundo proyecto. “Voy a hacer teatro, pero tampoco puedo contarlo. Ay, ya lo dije encima. Ponganme un bozal legal”, expresó entre risas.

“Estoy haciendo la música que es algo más personal y tengo dos propuestas para teatro. Hay una que me re gusta y hay una que no me gusta tanto pero está buena, así que hay que ver. Está bueno porque yo soy un escándalo: te canto, te bailo, me tiro al piso, todo", cerró.

Embed

Emma Vich desenmascaró a todos: reveló la verdad sobre la final de Gran Hermano

Desde que la última semana de Gran Hermano comenzaron las redes a llenarse de denuncias: al principio del ciclo se les prometió una casa a los tres finalistas, pero luego la cosa cambió y les dieron cervezas gratis por un años, dinero y la casa solo al ganador.

Pero, ante las denuncias de los fans, el ciclo decidió revertirlo y darles la casa… aunque fue todo una mentira. Santiago del Moro le entregó una vivienda a cada finalista pero Emma Vich confesó que no recibirían la tan prometida vivienda pre construida.

Emma Vich viviendo roca

“Nosotros cuando ganamos el premio yo no gané una casa. La casa la ganó Bauti, el ganador del Gran Hermano, yo soy subcampeón", dijo en el streaming Se Picó (Republica Z).

"¿Pero a vos no te daban o plata o casa?", le preguntaron y el peluquero aclaró: "Es plata a mi, plata a Nico, plata y casa a Bauti", remarcó.

Por otro lado, contó que la casa la quería para donar y es eso lo que va a hacer Bautista Mascia con la que él recibió. Emma explicó que pronto lo contaría el uruguayo y dirá a quiénes se las donará.