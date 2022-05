Ivana Icardi mostró el resultado de su última operación estética

En el video que publicaron en la plataforma española para la que trabaja, la hermana del futbolista se mostró sorprendida cuando vio su nuevo rostro por primera vez. "Qué fuerte! Qué rara me veo", expresó al principio.

Ivana Icardi

Tras su paso por el quirófano, la modelo contó que tiene que dormir incorporada y que llegó a perder dos kilos por que le cuesta abrir la boca. De todos modos, la cuñada de Wanda Nara manifestó que está muy contenta por haber tomado la decisión.

"Lo que mejor veo es que la noto muy parecida a mi nariz, pero recta. No me puedo creer que esté tan derecha. Está bien, pero me siento un animal, un zorro", dijo entre risas.

"La veo tan recta y tan bien… La respiración está muchísimo mejor. Es calidad de vida", agregó aliviada por el cambio.

Embed

Ivana Icardi quebró en llanto al hablar de su separación: "Me fui de mi casa y..."

Hace más de un mes, se supo que Ivana Icardi se separó de su pareja, Hugo Sierra, quien también es padre de su hija de tan solo siete meses, Giorgia.

La hermana de Mauro Icardi grabó un extenso video en el que dio detalles de su separación y rompió en llanto. “La relación empezó a hacer agua al final, cuando ya habíamos sido padres”, comienza explicando la ex Gran Hermano.

“Antes habíamos tenido problemas, pero estábamos súper felices esperando a nuestra niña. Empezaron los problemas cuando nació Georgia”, agregó a su relato.

En medio lágrimas y angustia, Icardi comentó sobre el momento en que “todo comenzó a derrumbarse” y expresó que “se remontaba a agosto”.

“Me sentía feliz porque me convertí en madre, pero esa sensación de estar triste y decir ‘qué pasó'. Debería haber hecho terapia para evitar algunas cosas”, explicó.