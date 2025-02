Ivana Icardi revivió un viejo tuit con una increíble predicción que desenmascara a Wanda Nara

Ivana curiosamente recordó ese mensaje desde su cuenta y comentó a pura ironía: "Estoy perdiendo un buen dinero como tarotista", por el increíble vaticinio que hizo ante una hipotética separación de su hermano y la mediática, algo que terminó sucediendo en medio de un gran escándalo.

ivana icardi mensaje en x 2018 que revivio y complica a wanda nara.jpg

Luego, ante el evidente revuelo que generó ese mensaje que ella misma recordó en las redes, Ivana Icardi explicó picante: "Mis twits de diciembre de 2018 son oro puro ahí menciono también lo del acoso que recibí durante 3 años".

Y agregó: "Distintas cuentas de IG (muchas+ de 300 usando la misma terminología (z*rra,p*tita,etc) ahora sé que eran bots pagados, ahora sé quién los manejaba".

Se sabe que la relación entre Ivana y Wanda siempre fue tirante y desde hace un tiempo la hermana del futbolista va soltando algunos misteriosos mensajes desde la virtualidad que estarían dirigidos a la mediática y el comportamiento que tuvo estos años.

"Con su ex mujer era inviable que nos lleváramos bien pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz", reconocía la hermana de Mauro en una reciente entrevista con ¡Hola! Argentina.

ivana icardi.jpg

La tajante frase con la que Wanda Nara le dio el ultimátum a Ivana Icardi tras su feroz ataque

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sirvió para que Ivana Icardi tire desde su cuenta en X una serie de picantes mensajes donde apuntaba directamente contra el accionar de una mujer.

Sin mencionar a nadie en especial, los dardos de la hermana del futbolista estarían dirigidos directamente a Wanda, quien se habría cansado de esto y le dio una firme advertencia.

“Ustedes saben que Ivana Icardi reapareció en la escena por todo el problemón judicial que tiene Nara con Mauro Icardi. Ella es picante en redes y me cuentan que Wanda se cansó de esto”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Los tuits de esta semana colapsaron a la conductora de Bake Off, a mí me cuentan que Wanda nara le habría dado un ultimátum a Ivana Icardi para que no hable más de ella", continuó el periodista.

En este contexto de tensión, Wanda se habría cansado y le advirtió a Ivana que deje de hacer esas manifestaciones desde las redes sociales o la llevaría a la Justicia.

Y siguió: "Me dicen que si no para de hacer estos tuits iniciaría acciones legales contra ella. Ayer cuando me contaban a última hora esta información me decían que Ivana cerró momentáneamente su cuenta de X y luego la vuelve a abrir".

"Aparentemente Wanda colapsa y le escribió directamente: ‘Si no paras, te voy a denunciar’. Y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera, que no la mencionó a Wanda. Wanda se enojó bastante", concluyó el periodista sobre la advertencia de Wanda Nara a Ivana Icardi, quienes siempre tuvieron una tirante relación.