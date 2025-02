La tajante frase con la que Wanda Nara le dio el ultimátum a Ivana Icardi tras su feroz ataque

“Ustedes saben que Ivana Icardi reapareció en la escena por todo el problemón judicial que tiene Nara con Mauro Icardi. Ella es picante en redes y me cuentan que Wanda se cansó de esto”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Wanda Nara

“Los tuits de esta semana colapsaron a la conductora de Bake Off, a mí me cuentan que Wanda nara le habría dado un ultimátum a Ivana Icardi para que no hable más de ella", continuó el periodista.

En este contexto de tensión, Wanda se habría cansado y le advirtió a Ivana que deje de hacer esas manifestaciones desde las redes sociales o la llevaría a la Justicia.

Y siguió: "Me dicen que si no para de hacer estos tuits iniciaría acciones legales contra ella. Ayer cuando me contaban a última hora esta información me decían que Ivana cerró momentáneamente su cuenta de X y luego la vuelve a abrir".

"Aparentemente Wanda colapsa y le escribió directamente: ‘Si no paras, te voy a denunciar’. Y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera, que no la mencionó a Wanda. Wanda se enojó bastante", concluyó el periodista sobre la advertencia de Wanda Nara a Ivana Icardi, quienes siempre tuvieron una tirante relación.

ivana icardi.jpg

Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara tras las declaraciones de la mujer de Keita Baldé: "Su secreto es..."

Es sabido que Ivana Icardi nunca tuvo buena relación con Wanda Nara durante los más de 10 años que su hermano, Mauro Icardi, estuvo casado con la mediática.

Es así que ahora, en medio de la escandalosa separación que afrontan, Ivana no pierde oportunidad para marcar la cancha, dejar en claro por qué no la quiere, acusarla de haber alejado a Mauro de la familia y tildarla de inescrupulosa.

Por eso, luego de la entrevista que Simona Guatieri, exesposa de Keita Baldé -el futbolista con el que Wanda tuvo un romance al mejor estilo China Suárez-, dio a la televisión italiana, Ivana Icardi no dejó pasar ni un minuto para tuitear picantísima contra la mayor de las Nara.

"Acá en Europa, ya saben todos quién es. Da vergüenza ajena, nadie la quiere cerca. Ahora falta que deje de engañar a las argentinas (lo digo en femenino porque solo la apoyan los que quisieran ser como ella) y ya estaríamos", disparó sin filtro desde su cuenta de X.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido agregó en clara referencia a Wanda: "Y siempre recuerden que aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento su secreto: el gran casting sábana".

Y por último, tras considerar a Wanda una mujer sin escrúpulo alguno, le hizo saber a sus seguidoras: "A las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poco más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas…tranquilas, no se desvíen del buen camino que la vida da recompensa".