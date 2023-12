Jacobo Winograd dio detalles de la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos: "Le va a costar"

“Yo te voy a contar la verdad, no el show, lo que dicen todos y los que hablan sin saber”, comenzó diciendo. Y agregó el mediático: “Yo soy muy amigo de Norberto, pasé cumpleaños, Año Nuevo y Navidad. Con Fátima también y con Vicky”.

“A Norberto lo veo que tiene que salir, le va a costar. Él la amó y la sigue amando, no sé ella porque si se le acabó el amor tiene derecho a hacer su vida”, aseguró en el programa conducido por Karina Mazzocco. “Terminó mal, pero yo tengo la esperanza de que se va a arreglar todo”, remarcó.

Además, sumó: “Van a dejar las cosas claras porque hubo mucho cariño, mucho respeto porque Norberto es un tipo muy honesto, no es ningún ladrón”.

Más adelante, Jacobo destacó sobre el divorcio y las acusaciones contra Federico, el hijo de Norberto: “Que lo demuestre la Justicia, que lo diga un juez, un fiscal que Norberto robó y el hijo robó”.

Por otro lado, lanzó sobre la imitadora: "Ella es una artista de la ostia, nadie lo va a discutir. Aparte yo la sigo queriendo y la voy a seguir considerando mi amiga, aunque ya no me hable más y no tenga relación, aunque ella no me quiera ver a mí”.

La sorprendente promesa de Javier Milei a Fátima Florez en la mesa de Mirtha Legrand

El último sábado el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvieron el mesa de Mirtha Legrand, y después de que la locutora los presentara, Fátima Florez -que se encontraba detrás de cámara- entró al set.

“Hay una personita detrás de cámara. Venga a saludarnos, Fátima. ¡Qué linda sorpresa!”, expresó La Chiqui. “Por favor, la sorpresa es para mí que estaba de espectadora mirando el programa. Buenas noches, no los quiero interrumpir”, le respondió la imitadora.

“Pensé que estabas en Mar del Plata”, le dijo la conductora. “Ya me estoy yendo, en un ratito, debutamos el 26 de diciembre”, le contó Fátima sobre su espectáculo que hará en Mar del Plata este verano.

“¿Va a ir usted, Javier, a verla?”, le preguntó la diva a Milei. “Obviamente. Pero como a ella no le gusta que vaya a la primera función, voy a estar el 27 de diciembre”, reveló el mandatario.