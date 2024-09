Javier Milei habló con Susana Giménez del flechazo con Yuyito González: "La vi y quedé impactadísimo"

"Pude interactuar con ella en el Luna Park y ahí dije ¡wow! Aparte hacía cerca de tres meses que había terminado mi anterior relación", le respondió Milei.

"Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia. Ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de Mexico y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije 'qué hermosa mujer'", contestó cuando Susana le preguntó si Yuyito era su mujer ideal.

Y agregó: "Y la realidad es que es hasta injusto para con ella, porque yo tenía una idealización de ella y era todo un tema. Cuando uno idealiza es un problema".

"Lo más maravilloso es que cuando pude conocerla fue mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Entonces es una relación verdaderamente hermosa", cerró el mandatario.

La furibunda crítica de Baby Etchecopar a Susana Giménez y Yuyito González por Javier Milei

Baby Etchecopar fue contundente al referirse a la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei en Casa Rosada y el saludo que hizo la conductora y el presidente desde el balcón.

El conductor cuestionó el momento de esa reunión entre la conductora y el presidente, justo el día en que se conoció de manera oficial por el INDEC el dato de que 52,9% de los argentinos son pobres.

"Sería una hipócrita si por ser amigo de Susana te dijera que me encantó", dijo Baby en charla con Intrusos, América Tv. Y agregó: "Creo que la usaron a Susana. La usó Karina para esa foto ridícula con el perro... Usaron a Susana para mostrar un momento de glamour en medio de tanta pobreza".

"Creo que a Susana le importa un carajo Karina Milei y el perro. Ella vive en otro mundo. Eso es Susana, para ellos fue la nota del momento. Ella es muy inteligente y me consta", cuestionó el conductor.

"Me da vergüenza ajena, ¿me entendés? Yuyito cono novia del presidente tendría que salir todos los días y decir: voy al Garrahan, algo así, aunque sea una mentira", siguió muy crítico.

Y dejó un directo mensaje para Yuyito González, actual pareja del presidente: "El amor es otra cosa Yuyito, no te enamoraste de Milei cuando era panelista de los canales, te enamoraste ahora que es presidente".

"Todas esas pelotu... que hacen en el Gobierno históricamente me dan asco. La quinta presidencial no es un bulín, no es un criadero de perros, es del pueblo", analizó contundente.

"Y a Yuyito le explico que no somos envidiosos, somos ciudadanos que opinamos lo que ella hace o deshace porque ella tomó ese protagonismo momentáneo al lado del presidente", concluyó Baby Etchecopar.