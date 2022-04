Jésica Cirio emocionada al recordar a Gerardo Rozín a un mes de su muerte

"¿Cómo lo recordás a Gerardo (Rozín)? ¿Alguna enseñanza que te haya dejado?", le preguntó el notero del ciclo Implacables, El Nueve, a la conductora.

A lo que Cirio contestó visiblemente emocionada: "Miles. Fue un año bastante duro. No quiero hablar...".

Y continuó: "Fue difícil, pero hoy me vienen un montón de recuerdos que, por momento, digo 'wow'. También se me vienen a la cabeza frases de él. Siempre lo tengo presente".

En cuanto a la nueva La peña de Morfi que viene, con la conducción junto a Jey Mammon, Jésica Cirio explicó que el 1 de mayo vuelven al aire.

"Arrancamos el primero de mayo, ya tenemos fecha de aire. Es hermoso que un espacio que él creo, un espacio para los músicos, siga adelante. Es muy especial, porque es lo que él quería. Está bueno", precisó.

Telefe explicó por qué Iván de Pineda no estará a cargo de la conducción de La peña de morfi

"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo fallece", le dijeron desde Telefe a este portal.

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante, él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", agregaron desde la emisora ubicada en el barrio de Martínez.