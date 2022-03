La advertencia de Chloe, la hija de Jésica Cirio, que enloqueció a su papá Martín Insaurralde

Chloe Insaurralde.jpg Chloe es la hija de 4 años del matrimonio compuesto por la modelo Jésica Cirio y el político Martín Insaurralde.

"¿Con quién piensan que se va casar? ¿Con Papá, Franco o Benja?" disparó Jésica Cirio en el simpático video que compartió a través de sus redes sociales. "¿Cómo que te vas a ir a vivir a la casa de Franco?" se oye preguntar a Martín Insaurralde, e interviene la modelo consultando "¿Pero con quién te vas a casar?". Y la respuesta de Chloe no se hizo esperar: "Con Benja y con Franco...".

Pero la cosa no terminó ahí, porque Cirio repreguntó "¿Con los dos?", mientras la nena asiente con la cabeza. Y allí explicó "Estábamos jugando a los príncipes... yo ahora me caso, porque estamos jugando a los príncipes que se casan ahora. Yo soy grande y me voy a casar... El otro día me casé!!", aseguró la nena. Pero ante esta advertencia de Chloe, rápidamente se escucha "Vos no te casaste nada!!! Vos sólo con tu papá!!!" Pero Chloe responde un rotundo "¡NO!!".

Jésica Cirio se cambió el look ¿y se operó la nariz?

Allá por el mes de septiembre de 2021 en La Peña de Morfi, Jésica Cirio mostró su nuevo cambio de look. La modelo y conductora de Telefe apostó por hacerse un flequillo.

Su compañero, Gerardo Rozín, le hizo algunos chistes porque ella le contó en privado que no estaba muy conforme con el resultado.

“Voy a contar la verdad sobre ‘el fleco’. Me lo corté el día que le hice la entrevista a J Balvin. No tuve el mejor día”, aseguró, risueña mientras le ponían música de los Rolling Stones, en referencia a su flequillo “rollinga”.

jesica-cirio-nariz.jpg Jésica Cirio el año pasado optó por un cambio de look con flequillo.

La conductora de La Peña reveló que su peluquero la convenció, pero no quedó del todo conforme. "El peluquero me dijo ‘clavamos flequillo’, me lo cortó y me quedó así. ¡Te juro que no me gustó! No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica", sostuvo.

En las redes sociales, muchos usuarios opinaron del look de Cirio. Y algunos se detuvieron en un detalle en su rostro.

"El flequillo es lo de menos... me preocupa el cambio de cara….", "No entiendo porque mujeres lindas recurren a cambiarse la cara. Y no me vengan q es el corte de cabello el color o el maquillaje", "No se porque se opera siendo tan joven", "Ya no tiene nariz. ¿Qué se hizo?", "¿Cambio de look? Es cambio de cara... va mutando minuto a minuto", fueron algunos de los comentarios que recibió la figura de Telefe.