Jey Mammon, cara a cara con Karina Mazzocco y una promesa que se hicieron al aire

El notero de A la tarde lo interceptó y le ofreció dialogar con Karina Mazzocco, la conductora del programa donde Lucas Benvenuto decidió dar a conocer su denuncia por primera vez en los medios.

En el aire en América, Jey tuvo un interesante ida y vuelta con Mazzocco, a quien él denunció en la Justicia. "¿Vas a aceptar una nota con nosotros? Tenemos muchas preguntas para hacerte y me encantaría poder tenerte en el programa", le dijo la presentadora.

"Sí, coincido con vos, me es difícil responder preguntas en este contexto con un tema tan serio y, por otro lado, tampoco quiero hacer una recorrida por todos los programas de TV. Eso es lo que me pasa. De todos modos, sí acepto a que nos sentemos a hablar en algún momento", le contestó el humorista.

"Perfecto. Igual quiero hacerte una pregunta ahora, dijiste que cualquier pueda comerse un sapo, que quien se haya subido a esa mentira, va tener que pagar y responder. Ahora lo que te quiero preguntar es: ¿qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento?", añadió Karina.

"La pregunta que me hacés encierra el discurso que tuviste en los programas que has hecho antes. Y me parece muy bien. Es creer en un testimonio sin un sustento de pruebas. Él dijo que había borrado todo lo que no tenía. Yo ahora me estoy presentado con pruebas. Ustedes lo vieron ayer: Hay testigo, audios, que hablan de una relación de 7 años, que es lo que dije siempre. Ahora tienen la posibilidad de encontrarse en mediaciones judiciales para conocer las pruebas y todo lo que tengo", detalló Jey.

Mazzocco enfatizó que en su programa siempre primó la búsqueda de la verdad, con enorme profesionalismo. "Nosotros nos tomamos con mucha seriedad desde el minuto cero", remarcó. "Permitime disentir lo del 'desde el minutos cero' y lo podemos hablar cuando nos veamos", retrucó el conductor. "Lo hablaremos en la mediación. Queda abierta la invitación acá al piso para tener una charla como corresponde", cerró la figura de América.

El momento más dramático de Jey Mammon en Intrusos: angustia, llanto e indignación

Este miércoles, Jey Mammon estuvo en el piso de Intrusos (América TV). En el programa de Flor de la V, el conductor y humorista habló de la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra y protagonizó un momento de mucha emoción.

El cómico recordó cuando fue que se enteró de la acusación del joven por primera vez. "Vino Fernando (Burlando) y le digo: 'vos sabes que esto no es así'. Me empiezo a desesperar, con mi papá en terapia intensiva", rememoró.

"En la denuncia, Lucas dice: 'yo sé que esto prescribió'. Burlando me explica: 'Lucas pide la prescripción, el fiscal va a cerrar el caso'. Lucas sabía eso", agregó.

Jey remarcó que todo se resolvió de forma rápida y no le dio demasiada relevancia al tema porque su papá estaba al borde de la muerte. "Con mi viejo muriéndose dije: 'esto lo tengo que defender'. Burlando me respondió: 'ocupate de mi papá, que yo me encargo de esto'", precisó.

En ese sentido, el cómico afirmó que, si elegía insistir con su defensa, en los medios nadie le iba a creer: "Es muy probable que, aunque yo me hubiese defendido, pasaba todo esto".

Al finalizar, Jey remarcó que irá a los premiso Martín Fierro 2023, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconde", concluyó.