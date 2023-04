Jey Mammon comparte audios y chats de Lucas Benvenuto con su entorno: ¿Para limpiar su imagen?

La panelista aclaró que “la entrevista (de Jorge Rial a Jey Mammon) se emitió prácticamente en crudo, entera. Se recortó en etapas, sino hubiese sido una entrevista de un poco más de hora y para un programa no es viable televisivamente. Entonces, se fragmentó para poder hacer un análisis de la entrevista en cada etapa”.

“En lo personal, yo quedé muy sorprendida porque no me imaginaba ver a Jey en esos términos. Lo vi más repuesto de lo que me imaginaba. Lo vi más entero. Hay material que no sé si Jorge lo escuchó, pero sí Mauro Federico, que fue quien gestionó la nota varios días antes. Incluso fue a la casa de Jey Mammon”, agregó la periodista.

Mariana Brey contó de forma reveladora que el periodista y Jey “tienen una relación por fuera porque habían trabajado juntos. La entrevista se hace con Jorge Rial porque Jey Mammon lo elige a Jorge. En la charla previa, Jey le hace escuchar a Mauro Federico parte de los audios que tenía con Lucas. Y le muestra chats”.

Y sobre estos audios, comentó: “Yo no los escuché, pero en los audios se podría interpretar, por lo que me contó Mauro, como un apriete, como una extorsión. Si así fuera, no entiendo por qué a esta altura Jey no hizo una denuncia por extorsión”.

Los días de Lucas Benvenuto en Ushuaia tras la denuncia a Jey Mammon: deporte y la reacción de la psiquiatra ante la prensa

Lucas Benvenuto se encuentra ahora en Ushuaia donde practica el deporte de patín artístico sobre hielo y desde el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, fueron en su búsqueda.

Sin embargo, luego de varias horas de esperarlo en el club donde practica el deporte, la psiquiatra de Lucas, Ángeles Heredia, impidió de manera vehemente que el notero pueda acercarse a Lucas.

“La mujer lo acompaña las 24 horas y nos amenazó”, remarcaron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego, el cronista comentó desde el lugar de los hechos: "Lucas va cambiando sus domicilios, vive entre Buenos Aires, Córdoba y Ushuaia, donde se dedica a la profesión que ama: patinaje artístico sobre hielo".

"Fue en el club Andino el sábado por la tarde (donde se encontraba entrenando Lucas), el lugar estaba vacío. Nos indicaron que había alguien en el gimnasio y estaba Lucas junto a dos alumnas haciendo un entrenamiento fuera del hielo".

"No fuimos con la cámara a abordarlo y esperamos tres horas en el garaje del complejo. Cuando terminó a las 20 horas se desplazó hacia un SUM y cuando quisimos una persona apareció una mujer y un hombre que nos frenaron el paso", amplió.

Y cerró: "La psiquiatra, Ángeles, vino corriendo a los gritos diciendo que no querían prensa en el lugar y que Lucas no iba a hablar".