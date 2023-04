Los días de Lucas Benvenuto en Ushuaia tras la denuncia a Jey Mammon: deporte y la reacción de la psiquiatra ante la prensa

Sin embargo, luego de varias horas de esperarlo en el club donde practica el deporte, la psiquiatra de Lucas, Ángeles Heredia, impidió de manera vehemente que el notero pueda acercarse a Lucas.

“La mujer lo acompaña las 24 horas y nos amenazó”, remarcaron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego, el cronista comentó desde el lugar de los hechos: "Lucas va cambiando sus domicilios, vive entre Buenos Aires, Córdoba y Ushuaia, donde se dedica a la profesión que ama: patinaje artístico sobre hielo".

"Fue en el club Andino el sábado por la tarde (donde se encontraba entrenando Lucas), el lugar estaba vacío. Nos indicaron que había alguien en el gimnasio y estaba Lucas junto a dos alumnas haciendo un entrenamiento fuera del hielo".

"No fuimos con la cámara a abordarlo y esperamos tres horas en el garaje del complejo. Cuando terminó a las 20 horas se desplazó hacia un SUM y cuando quisimos una persona apareció una mujer y un hombre que nos frenaron el paso", amplió.

Y cerró: "La psiquiatra, Ángeles, vino corriendo a los gritos diciendo que no querían prensa en el lugar y que Lucas no iba a hablar".

Cuál es la película que hizo Jey Mammon y que se iba estrenar a mediados de este año

Jey Mammon quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

Como consecuencia, la carrera del humorista y conductor quedó en pausa. Telefe suspendieron su contrato y, por el momento, su lugar lo ocupa Georgina Barbarossa. Además, se le cayeron varios proyectos.

En los últimos días trascendió que Jey había grabado una película con Disney, en la cual iban cambiar su rostro por el de otro actor, ante el revuelo que desató la denuncia en su contra.

Este viernes, en una entrevista con C5N, Jey Mammon aclaró que no realizó ningún proyecto con Disney. "Yo no hice ninguna película con Disney. Lo escuché, pero no es así", advirtió.

Según pudo saber Primicias Ya, la película en cuestión se llama 29 horas y media, cuenta con la dirección de Maxi Gutiérrez y las actuaciones de Kevsho, Ornella D'Elía, Julián Cerati, Sofía Morandi y Guido Pennelli.

La fecha prevista de estreno era para mediados de este año. Sin embargo, esa fecha podría modificarse ante el escándalo en el cual quedó envuelto Jey.