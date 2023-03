Tremenda respuesta de Lucas Benvenuto a Jey Mammon: "Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama"

Y agregó hablándole al joven: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Al ver este adelanto de la entrevista de Rial a Jey Mammon, Lucas Benvenuto reaccionó con todo desde las redes sociales y le dedicó varias historias de Instagram.

“14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, dijo el joven junto a un emoji de un corazón roto. Y agregó en otro fuerte mensaje: "Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. Que ironía, verdad?".

Y remarcó: “Marcelo Rocca Clement también me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp”.

"Pensé que no iba a llegar a vivir para ver como mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi alma sane. Qué grande los medios!!!", cerró indignado junto a una foto de él de niño y la frase: "Sigo protegiéndote".

lucas benvenuto jey mammon.jpg

lucas benvenuto jey mammon 1.jpg

La propuesta que Lucas Benvenuto podría llevar al Congreso tras su denuncia contra Jey Mammon

El abogado de Lucas Benvenuto, Javier Moral, estuvo de invitado en LAM, América TV, donde habló en profundidad de la denuncia a Jey Mammon por abuso sexual y cómo continuará la causa.

En diálogo con Yanina Latorre que tomó el lugar de Ángel de Brito en la conducción mientras él se encuentra de vacaciones, el letrado definió que Lucas no desea ir al famoso "juicio por la verdad" y explicó los motivos.

"Muchas veces cuando hay una defensa de una víctima de abuso sexual creo que la peor estrategia es apuntarle a la víctima. Es incorrecto es que a la persona abusada se la acuse poniendo el foco sobre él, y no se deberían realizar. Hay un protocolo, de hecho, sobre cómo tratar a la víctima", detalló.

Luego, se refirió a lo que se viene, y al "granito de arena" que Lucas ha aportado en la sociedad, en tanto que no piensa continuar con las denuncias. "Sufrió demasiado, tiene cuatro denuncias y tres con condena", dijo.

"A Lucas lo puso feliz que algunos legisladores me contactaron para pedirme el teléfono de él e impulsar la ley Lucas Benvenuto, de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Sería muy productivo que haya una reforma integral y seria", cerró el abogado, adelantando lo que se viene.