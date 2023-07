Jey Mammon fue reemplazado por otro actor en una película a través de inteligencia artificial

"Recurrieron a la Inteligencia Artificial y le ponemos la cara de Ronnie Arias. Vas a encontrar el cuerpo de Jey Mammon con el cuerpo de Ronnie Arias. Porque no podían poner de nuevo el estudio, de nuevo los extras", agregaron.

Embed

Ronnie Arias explicó a Socios del Espectáculo: "No reemplazo a Jey, hago el personaje que él hacía". "Se trabajó, se reescribieron escenas, se rodó todo de nuevo", detalló el conductor y reveló: "Hay partes que están hechas con Inteligencia Artificial y otras con efectos especiales porque no se podía reunir a todo el equipo".

Por su parte, Sofi Morandi, quien también actúa en la película, opinó sobre la denuncia de Mammon: "Laburé todo el año pasado con él pero no se sabía nada. Todo sucedió después de grabar la peli". Y añadió: "Nos sorprendimos. Yo tenía buena relación con él, fue muy raro ver a alguien con quien trabajaste en esa situación".

Embed

La polémica defensa de Óscar 'Negro' González Oro sobre Jey Mammon: "Sacarlo..."

Oscar 'Negro' González Oro defendió a Jey Mammón en un programa radial, después de que el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) haya sido denunciado por abuso sexual.

El periodista, que reemplazará al Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana (El Trece) a partir de la semana que viene, dialogó con Moskita Muerta y Nilda Sarli para Por si las Moscas y opinó sobre cómo los medios trataron el tema de la denuncia a Mammón. "Yo creo en la Justicia, que es lenta, pero hay un Poder Judicial que tiene que intervenir y hay un poder que a mí no me informó nada", dijo.

"Algunos periodistas se creen miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas que se han transformado en jueces, el talento de Jey es indiscutible, sacarlo de un programa por la opinión pública me parece perverso. Lo tratan como si fuera el violador de Manhattan", aseguró González Oro.

"Es muy fácil juzgar la moral del otro cuando no tenés pleno conocimiento de la relación. Las causa prescriben, cosa juzgada, ya está. Salieron todos a pegarle. Capaz se enamoraron, no lo conozco al chico este. Dale la oportunidad a Jey de que cuente y explique. Si estuviese al aire, obviamente lo convoco. El amor no tiene nada que ver con la ley. Apostemos al amor. Un chico de 16 años es consciente de lo que está haciendo, no es los 16 años míos que jugaba a las figuritas", cerró su opinión que generó bastante polémica.