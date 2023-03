Jey Mammon quebró en llanto, en medio de su descargo tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Me están asesinando en la televisión"

Embed

Luego, Jey se muestra sumamente consternado por el revuelo mediático que el caso despertó en los medios. "A mí me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía”, asegura, con lágrimas en los ojos.

“Para los que dicen: ‘Lo que más le importa es la opinión pública y no la Justicia’. No. A mí me importa decir las cosas cómo fueron y cómo son. Por eso vuelvo una vez más a lo mismo y que quede claro: yo no violé, no abusé, no drogué, no engañé, yo no recibí a alguien que me entregaron, a un nene de 14 años. No pasó, no pasó”, continuó.

Al finalizar, el humorista habló de su futuro profesional. "Dijeron que Telefe me eyectó y no seguir fue de común acuerdo. Yo no fui a La Peña porque no estoy de ánimo. Tengo un vinculo con el canal. Estoy trabajando ahí y fue de común acuerdo no ir al programa. No estar ahí, por el momento y no sé qué va a suceder", concluyó.

Jey Mammon reveló qué decía el último audio que le envió Lucas Benvenuto: "Después de eso, me bloquea"

Este viernes, por primera vez en una nota en televisión, Jey Mammon habló a fondo sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

En la entrevista con Jorge Rial, el humorista y conductor reveló que, antes de ir a la Justicia, Benvenuto le envió un mensaje de voz. "Un año antes de la denuncia me dice: 'yo no soy de esas personas que van a ir a la tv a decir: estuve con Jey Mammon'", advierte.

"No me dice me drogaste, abusaste de mi y tenía 14 años. Me dice: 'Quedate tranquilo, yo se que sos un tipo ansioso, yo te conozco bien, no tengas miedo, yo no voy a la TV a contar esto'", agrega.

Jey explica que Lucas le inhabilitó la posibilidad de responder. "Acto seguido me bloquea, yo no le llego a contestar. yo estaba haciendo radio en ese momento. me levanté, fui al baño a vomitar", detalló.

Por último, el conductor manifiesta que siente empatía por la dura historia de Lucas, pero remarca que niega las acusaciones que hoy enfrenta. "Empatizo en que es un chico que para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda. Porque él dice: la prescripción es la historia de mi vida. En mi caso, es por un hecho que nunca sucedió", sentenció.