Jimena Barón contó cómo sigue la salud de su hijo Momo tras ser internado: "Haciéndole el aguante"

"Está bien, con ibuprofeno ya le hizo efecto y no tiene más hinchado ni dolor. Por precaución de contagio lo encerraron una semana así que acá estamos separando los legos por color con leves ganas de tirarme de la terraza", comenzó diciendo.

A su vez, volvió a hablar de los planes del viaje a Puerto Madryn y contó: "Teníamos un viaje hoy, que como buen pisciano, se sintió muy culpable de que no podamos ir y me pidió por favor que vayamos sin él. Por supuesto que no es una opción".

"Acá estaremos haciéndole el aguante estos días tipo Covid era", finalizó en referencia al aislamiento que deberá cumplir su hijo, que evoluciona de forma favorable.

Jimena Barón sobre la salud de momo

El problema de salud de Momo que canceló un viaje soñado de Jimena Barón

Jimena Barón contó desde las redes sociales el problema de salud que tuvo su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y que le impidió a último momento hacer un viaje que tenían programado a Puerto Madryn.

La actriz y cantante contó que ella, su madre Gabriela, el pequeño Momo y su niñera Mari iban a viajar allí para conocer las ballenas pero un malestar del pequeño cambió los planes.

Jimena Barón mostró el audio que le envió vía WhatsApp Mari cuando le contó que estaban con Momo en la guardia para que lo atiendan debido a que se sentía mal.

"Sentía un lado de la cara inflamado y llamó a Mari para que lo vaya a buscar", puso en contexto la artista.

Embed

Luego la artista reveló el cuadro que tenía su hijo y por el que se sintió mal: paperas. "Arnaldo enterándose que tiene paperas", expresó en una foto donde se ve al pequeño en los pasillos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

"Mañana volábamos a Puerto Madryn con Mari, Momo y mi mamá a conocer las ballenas", expresó luego Jimena en otra historia de Instagram donde confirmaba que finalmente se canceló el viaje por el inconveniente de salud de su hijo.

“No voy a meterle la peor al pibe, encima que ya siente que arruinó todo, pues lo arruinó en realidad”, decía con su humor Jimena en la conversación al confirmar que el viaje familiar se cancelaba.