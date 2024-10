Jimena Barón habló de la posibilidad de casarse y tener hijos con Matías Palleiro: "Lo contagié"

"Casorio Jime, eso nos interesa!", le escribió una usuaria interesada en sí ambos tenían planes de hacer una fiesta de casamiento a futuro.

Sin embargo, la autora de La Cobra aseguró: "No solo jamás me interesó casarme sino que ahora contagié a Matías con el asunto así que no creo. Perdón".

En la misma línea, también le plantearon la posibilidad de volver a ser mamá ya que otra internauta preguntó: "¿Momo quiere hermanito?".

"Momo quiere un hermano pero no quiere una hermana. ¿Qué decirles?", respondió Jimena sin dar muchos detalles acerca de su postura frente a la situación.

Jimena Barón habló de la posibilidad de casarse y tener hijos con Matías Palleiro

Dalma Maradona cruzó a Jimena Barón tras la traición de Gianinna Maradona a la cantante

Hace tiempo quedó marcada una rivalidad entre Jimena Barón y Gianinna Maradona, luego de que la cantante se separó de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo, y luego el ex futbolista blanqueó al tiempo su relación con la hija de Diego Maradona.

En este sentido, como si fuera poco, Jimena estrenó la canción La araña con una picante letra que habría estado dirigida directamente hacia Gianinna, y se dijo que ambas eran amigas.

En este contexto, por primera vez Dalma Maradona cuestionó la letra de esa canción y contó que era ella quien era amiga de Jimena y no su hermana.

"¿Sos amiga de Jimena Barón?", le preguntó Ángel de Brito a Dalma en Bondi Live. Y ella aseguró: "Ahora ya no. Éramos muy amigas".

"En un principio hablaba un montón con ella y me decía: sí, está todo bien. Y después cuando sale un tema que dicen que es para mi hermana a mi me llamó mucho la atención porque se decía que la habían dejado por mi hermana", amplió Dalma sobre su cercano vínculo con la artista.

Y dejó en claro: "Yo estaba con ella (Gianinna) en ese momento que sale el tema y en la tele estaba justo Daniel con Militta Bora. La amiga de ella era yo, no Gianinna".

"Cuando ella (Jimena) viene a Argentina se muda primero al barrio donde vivía Giani y después se va de ahí. Gianinna nunca fue amiga de ella, aparte Gianinna estaba en pareja. Se pierde toda una parte que nadie explica porque sino no garpa el tema y no podes decir nada", continuó Dalma Maradona aclarando qué vínculo que tenía su hermana con la cantante.

Y criticó a Barón por ese tema: "Si la canción tenía que ser, tenía que ser para mí, porque la amiga era yo. La re entiendo que le pudo haber molestado porque se frecuentaban y después salen con un ex y siempre a uno le molesta, pero no es la historia que dice".