Jimena Barón mostró la reacción de su hijo Momo al enterarse de la llegada de un hermanito

“El hermano mayor, yo lo hago sentir importante todo el tiempo así no se pone celoso”, contó Jimena en primer lugar ya que a veces los chicos pueden tener ciertas emociones negativas con la llegada de nuevos integrantes.

Así las cosas, en el video con Momo, la actriz mencionó: “La gente quiere saber cómo estás con la noticia. Sos lo que más les importa. ¿Te puso contento? ¿Cuánto del 1 al 10?".

"Bien, un ocho. Si es hermano sube dos", respondió el pequeño de diez años demostrando que estaba contento y con expectativas de tener un hermano varón.

Jimena Barón anunció que está embarazada: la primera foto de la pancita

Mediante su cuenta de Instagram, Jimena Barón contó una importante noticia: está esperando su segundo hijo.

Junto a una fotografía con Morrison Osvaldo (hijo de Daniel Osvaldo) y Matías Palleiro, su actual pareja y padre de su próximo bebé, confirmó que próximamente serán cuatro en esta familia ensamblada que conformaron.

“Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, escribió Jimena en la descripción de su posteo que, en cuestión de minutos, se llenó de me gustas y comentarios de felicitaciones.

"Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”, añadió.

Según indicó en el posteo, Jimena está embarazada de varias semanas, pero esperó a que todo estuviera en orden para anunciarlo públicamente.

“Estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3. ¡Gracias por el cariño! Estamos en las nubes”, expresó.

Varias personalidades del espectáculo felicitaron a la artista y la llenaron de amor. “¡Felicidades, preciosa!”, escribió Stefi Roitman. “Me muero, qué linda noticia”, exclamó Zaira Nara. “¡Ah! Ya yendo al chat a ver si me mentiste”, comentó divertida Paula Chaves.

