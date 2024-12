Jimena Barón se sinceró sobre el mal momento de salud que está atravesando: "No me deja dormir"

“Hola. Tengo una sinusitis garrafal que no me deja ni dormir, por ende tampoco me deja ser graciosa en Instagram”, escribió la autora de La cobra en una historia.

En la misma historia, Jimena decidió retratar lo que estaba ocurriendo y adjuntó una imagen donde se la podía ver con cara de cansancio y un dos pañuelos puestos uno en cada orificio de su nariz.

Jimena Barón enferma

El impresionante video de Jimena Barón y Julieta Poggio comiendo gusanos y escorpiones en Tailandia

Mientras disfruta del viaje a Tailandia que aceptó sin dudar tras la sorpresiva baja de Wanda Nara, Jimena Barón documenta a diario en sus redes cada uno de sus paseos junto a sus compañeras de viaje entre las que se encuentra la ex GH Julieta Poggio, con quien pegó súper buena onda.

Es así que, relajadas y dispuestas a conocer la idiosincrasia de un país lejano y diferente a las costumbras argentinas, las chicas se animaron a probar dos típicos snacks que se venden en los puestos callejeros de aquel país: nada menos que escorpiones y gusanos fritos.

Embed

Lo cierto es que a pesar de la impresión que les dio a las dos en un primer momento al ver cómo los habitantes locales devoran esos bichitos, tanto Jimena como Julieta comieron cada una un gusano diferente.

Embed

Y mientras que para Barón la experiencia no fue de los más excitante, a Juli Poggio le resultó tan exquisito que hasta se animó a probar un escorpión.