Jimena Barón mostró en video cómo fue la gran sorpresa que le hizo a Momo

Embed

Ella misma, en un posteo en Instagram con varios videos, contó cómo gestó la gran sorpresa que le dio a su hijo y causó la emoción del niño.

"Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira", precisó Jimena Barón.

Embed

Y agregó: "Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme".

"Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares", siguió aún movilizada.

Embed

Y cerró: "Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna".

jimena baron.jpg

La fuerte reflexión de Jimena Barón

Jimena Barón compartió una profunda reflexión en Instagram donde reflexionó al ver una serie y escuchar una frase que la marcó y la relacionó con su pasado sentimental tras su conflictiva separación del ex futbolista Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison "Momo".

“Sabes que es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más”, comenzó su fuerte posteo en Instagram la actriz y cantante con imágenes del paisaje de Valle de los Lisos, Córdoba.

"Dijeron ayer en una serie y me gustó, y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más", siguió profunda Jimena Barón.

image.png

"Cuando llegamos arriba, miré al rededor y me di cuenta que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma", remarcó.

Y se sinceró: "Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo".

"Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más. Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega", cerró Jimena muy reflexiva.