La fuerte reflexión de Jimena Barón: "Me costó mucho darme cuenta"

"Dijeron ayer en una serie y me gustó, y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más", siguió profunda Jimena Barón.

"Cuando llegamos arriba, miré al rededor y me di cuenta que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma", remarcó.

Y se sinceró: "Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo".

"Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más. Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega", cerró Jimena muy reflexiva.

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con fotos sin filtro

Aunque tiene especial cuidado por su imagen, Jimena Barón, intérprete de La Cobra, no tiene problemas en mostrarse al natural. En un reciente posteo en Instagram, Jimena publicó fotos en su Instagram, donde está sin retoques.

"Mejor subir sin filtro y parecer más linda en persona que al revés", escribió la actriz y cantante en la descripción de esas imágenes. En pocos minutos, Jimena recibió más de 20 mil likes y el apoyo de sus seguidores.