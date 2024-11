Jimena Barón reveló que perdió el trabajo de su sueños por culpa de Wanda Nara.

“Me llega un nuevo mensaje de Diego, ‘parece que este programa tiene un formato universal, que es que la persona que conduce, lo hace con su pareja’. Me derrumbo, además yo ya sabía, me parecía rarísimo que me llamen. A lo que me dice ‘preguntan si estarías para conducir con Matías (Palleiro), tu novio’”, siguió.

Jimena recordó que convenció a su pareja de aceptar la propuesta: "Llamo a Matías y le digo ‘Gordi, necesito que no me cagues esto, muero por hacer este trabajo’ y practicamos en el living de mi casa. Matías todo nervioso, él no estaba tan copado pero le digo a mi manager ‘Sí, estamos’. Avanzamos, charla de dinero, no me importaba porque sabía que de Netflix me iban a pagar bien”.

“Una semana después me escribe mi representante de nuevo y me dice ‘Parece que, por primera vez en la historia, desarmaron esto de que las parejas son realmente parejas, descartado Matías’. Pobre, el pibe había ensayado en el balcón”, agregó.

Lo que vino después le generó una gran desilusión: "Había que volar a México, era al toque de fin de año. Me manda un mensaje Diego con un pasaje y el itinerario. Faltaba muy poco y yo dije ‘Me tendrían que estar diciendo que vaya a Buenos Aires’. Era muy sobre la marcha. Me parecía raro que no me pregunten por el pelo, maquillaje, vestuario. Día siguiente, Diego me dice ‘raro, no contestan’”.

Y cerró: “El día que yo supuestamente me subía a este avión y que no me contestaron nada, le dijeron a Diego ‘Mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que vamos con otra conductora’. ¿Cómo se van a olvidar de avisarme? Empecé el año tan mal, tan triste. Se me partió el corazón”.

Embed

Jimena Barón enfrentó los rumores de separación con Matías Palleiro: "Confirmo que..."

Semanas atrás los seguidores de Jimena Barón notaron la ausencia de Matías Palleiro en las historias de la cantante y comenzaron a especular con una posible separación de la pareja.

Lejos de mostrarse indiferente ante las sospechas de sus fanáticos, la actriz decidió aclarar la situación y realizó un contundente posteo al respecto.

"Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, que me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero", explicó con una foto del modelo en el hotel de Estados Unidos.

jimena baron matias palleiro.jpg

A pesar de tomarse la situación con humor, en otra historia decidió ponerle seriedad al tema e hizo una sincera reflexión acerca lo que ocurre cuando surgen este tipo de rumores.

"Me llama la atención igual como cada vez que estamos separados muchos flashean separación", comenzó diciendo Jimena para dar pie a su reflexión.

En ese sentido, analizó: "Me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo recomiendo, sino que confirmo que es la clave del éxito".