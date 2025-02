Jimena Barón reveló si se casará con su novio Matías Palleiro: "Tenemos..."

"Ahora lo contagié y no. Por ahora, no. Lo hemos hablado como algo medio triunfal, como con hijos más grandes. Viste que a veces la gente se casa como con la fe de que les vaya bien, en vez de que con el sello y el triunfo de 'che, la rompimos, tenemos los pibes grandes, nos seguimos llevando re bien, estamos enamorados'", sostuvo.

"Por ahí lo pensamos un poco más así. Si triunfamos, sí. Más adelante. Además, todo junto... hay que espaciar los eventos. Si no, después nos quedamos sin nada", remarcó.

Por otro lado, contó que este año estará abocada exclusivamente a la maternidad: "Sí, voy a ser influencer, me quedo en mi casa, me encanta, que aparezcan las marcas con propuestas. Hice un show hace poquito, cuando salí dije: 'no es para hacer muy seguido con la panza'. Hacía 60 grados. Fue debut y despedida".

Embed

Jimena Barón dio su primer show embarazada y se quebró al dedicarle palabras de amor a Matías Palleiro

Jimena Barón dio su primer show embarazada y, en medio del recital, le dedicó unas tiernas palabras a su pareja Matías Palleiro, con quien tendrá un hijo.

La cantante, que se presentó en Villa María, Córdoba, se dirigió a las mujeres y expresó: "Les quiero decir que, si alguna vez en la vida, aparece algún hombre que tiene ganas o pretende o intenta hacer de villano y arruinarles la vida, nunca jamás se olviden y tengan muy presente que no existe hombre en la faz de la tierra que le pueda arruinar la vida a nadie, a ninguna mujer".

"Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas, mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean", sostuvo.

Luego, Barón manifestó: "Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto los tres con una persona que tal vez odie esto, pero quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé, está acá y quisiera darle un beso".

Además, en su cuenta de Instagram, la artista escribió en el epígrafe de una publicación con fotos y videos del show: "Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón".

"Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche", cerró.