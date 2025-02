El video con el ataque de llanto de Jimena Barón en medio de su embarazo: "Angustia"

Para despejar cualquier tipo de dudas sobre lo que le sucedía, la artista contó a qué se debió su angustia recostada en la cama mientras secaba las lágrimas con su mano.

“Bueno, subí la historia con la canción de la película y me dio angustia... Me vine a esconder un rato... No se puede ser tan boluda”, comentó Jimena Barón.

La actriz y cantante recordó su primer trabajo en cine en la película El Faro en 1998 con apenas nueve años y la ilusión que tenía al quedar en un casting entre 500 pequeñas y donde se presentó como una más en busca de cumplir su sueño.

"Mi primera película, mi primer laburo después de un casting de 500 niñas al que yo llegué de pedo sin ningún tipo de experiencia a mis 9 años", explicó sobre aquel primer trabajo en cine que la marcó.

"Mi mamá me bancó y acompañó durante el largo rodaje en mi queridísimo Uruguay", cerró Jimena Barón muy emocionada junto a una foto con su madre de aquella época.

La profunda reflexión de Jimena Barón en la mitad de su embarazo: "Desde afuera"

El pasado 15 de diciembre Jimena Barón emocionó a todos con la noticia de se segundo embarazo y mientras continúa transitando la dulce espera decidió compartir con sus seguidores una importante reflexión.

Luego de unas vacaciones en familia y tras la presentación familiar de su mamá con los padres de Matías Palleiro, la cantante publicó una serie de postales con los mejores momentos en Necochea. En ese mismo posteo, abrió su corazón y expresó: "Cuanto más lindo es no ser tan pendeja y empezar a ver la película desde afuera".

"Ahora sé, mientras está pasando, cuáles son las pavadas que en realidad no son pavadas y que son y serán los recuerdos más importantes y preciados del corazón", aseguró sintiéndose plena con el tiempo de calidad en familia.

Por último, Jimena manifestó: "Que la vida nos siga encontrando juntos, en familia, con salud, simples y llenos de amor. El próximo verano será con un pinino rubio que imagino muy parecido al de la última foto (que ya veraneaba en Quequen desde que nació)".