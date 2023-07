Jimena Barón reveló su secreto de belleza mejor guardado y sorprendió a todos

jimena baron 1.jpg

"A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos", comento Jimena en sus historias de Instagram con una foto de su rostro en primer plano.

Y luego agregó: "Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua".

¿Qué te pareció su tip de belleza? A tomar nota.

jimena baron piel.jpg

El furioso descargo de Jimena Barón: sin filtro y fulminante con Gianinna Maradona por su traición

En Intrusos, América Tv, pasaron al aire un fragmento de la entrevista que Migue Granados le hizo a Jimena Barón para Olga, el canal de streaming del reconocido humorista.

En la charla con el hijo de Pablo Granados, la actriz y cantante se despachó sin filtro contra Gianinna Maradona, quien era su amiga y la terminó traicionando al iniciar una relación Daniel Osvaldo.

Jimena recordó que fue duro recuperarse de la ruptura con el padre de su hijo. "Yo quedé como la quilombera y yo no hice un carajo. Todo pasó porque un día el otro se rajó y se fue con la otra mina".

"Yo no hice quilombo en mi vida. Salgo, cada tanto, y digo: 'me hicieron esta, no me rompan las p...'. No me como ninguna. Hay mucha hipocresía en el ambiente, de decír: '¿está todo bien con...?'. No, está todo bien las bol... Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo", agregó.

La actriz y cantante remarcó que no pude guardarse lo que piense y siente. "No soy nada careta y eso me trae problemas. Yo siempre voy a decir lo que pienso", cerró.