Las espectaculares fotos de las vacaciones en el sur de Jimena Barón con su novio y Momo

La cantante compartió en sus redes sociales las diferentes actividades que realizaron, como por ejemplo ir a esquiar; también mostró la hermosa cabaña donde se hospedó y más.

En una publicación la actriz escribió: "No conocía Esquel. Es hermoso. Amamos esquiar. Argentina es el mejor país del mundo y el más bello. Mi novio es de película. Mi hijo, de otro mundo. El hermano, un capo. Todos felices".

Además, destacó en el posteo que fue a visitar la casa donde vivía su papá de chiquito. Y reflexionó: "Después de la foto lloré un poco en el auto, pero ya se me pasó y me quedo con que la vida es un ratito y nunca se sabe".

El furioso descargo de Jimena Barón: sin filtro y fulminante con Gianinna Maradona por su traición

Este miércoles en Intrusos (América TV) pasaron al aire un fragmento de la entrevista que Migue Granados le hizo a Jimena Barón para Olga, el canal de streaming del reconocido humorista.

En la charla con el hijo de Pablo Granados, la actriz y cantante se despachó sin filtro contra Gianinna Maradona, quien era su amiga y la terminó traicionando al iniciar una relación Daniel Osvaldo.

Jimena recordó que fue duro recuperarse de la ruptura con el padre de su hijo. "Yo quedé como la quilombera y yo no hice un carajo. Todo pasó porque un día el otro se rajó y se fue con la otra mina".

"Yo no hice quilombo en mi vida. Salgo, cada tanto, y digo: 'me hicieron esta, no me rompan las p...'. No me como ninguna. Hay mucha hipocresía en el ambiente, de decír: '¿está todo bien con...?'. No, está todo bien las bol... Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo", agregó.

La actriz y cantante remarcó que no pude guardarse lo que piense y siente. "No soy nada careta y eso me trae problemas. Yo siempre voy a decir lo que pienso", cerró.