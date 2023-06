 Jimena Barón en su peor momento: "Estaba segura que estaba la muerte"

Y detalló: "El fin de semana largo íbamos a compartir con Momo y después teníamos romance con Matías (Palleiro) por nuestro aniversario. Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba echa un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele".

Jimena Barón enferma - historias IG.jpeg

En tanto, para llevar tranquilidad a sus fans, prometió "Me quedo acá encerrada porque el 30 y el 1° en Córdoba y Rosario, Mala Sangre la va a romper", refiriéndose a las próximas presentaciones musicales pautadas.

Y como si esto fuera poco, Jimena confesó que a causa de tanta fiebre llegó a tener aluciones. "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18", explicó primero.

Así como inmediatamente sumó que "Después hubo otra noche que tenía esa fiebre que no te baja, y tuve que ir a buscar agua a la cocina... Yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía".

Se filtró una foto de Jimena Barón desnuda en un chat: la reacción de la cantante

Antes de caer enferma con la tremenda gripe que la tiene en cama, Jimena Barón sufrió una insólita situación en la red social Twitter: se filtró una conversación entre dos personas desconocidas, pero en la que se podía ver una foto de ella desnuda como disparador de la charla.

La propia cantante suele subir contenido mostrando cómo es su día a día para las casi 6 millones de cuentas que la siguen en Instagram, aunque no se imaginó que alguien más usaría esas imágenes para difundir un tuit viral.

Todo sucedió cuando una usuaria de la red social del pajarito publicó una conversación privada en la que se veía que un hombre contestaba a una foto subida de tono con el siguiente mensaje: "¡Hola, linda! ¿Podrías sacarme de mejores amigos (lista privada)? Solamente me interesa ver las nudes (fotos desnuda) de mi novia. Gracias".

Jimena Barón.jpeg

Y la mujer contestaba: "Lloro, dale, tranqui, ya te saco" y esta persona cerraba el intercambio de mensajes privados con un: "Gracias, reina". El mensaje que compartió y con el que acompañó esta captura fue: "Al fin uno como la gente, manga de forros".

Pero como la publicación se hizo viral rápidamente, en pocas horas alcanzó más de 11 millones de vistas, 41 mil likes y 2 mil compartidos. Y cuando Jimena vio la publicación y reconoció que esa foto era de ella, no dudó en salir a responder. Compartió el tuit viral y reclamó lo que es de su propiedad: "Che, ese es mi culo".