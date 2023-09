Jimena Barón volvió a mostrarse con Matías Palleiro tras las fuertes versiones de separación

Jimena Barón y Matías Palleiro tras rumores de separación - IG.jpg

Así las cosas, las semanas pasaron y Matías regresó de Europa. Es por es que en las últimas horas ni bien desarmó las valijas, el muchacho corrió a reencontrarse con Jimena, quien no dudó en hacérselo saber a sus más de 6 millones de seguidores de Instagram.

De esta manera, Jime filmó a Matías charlando con Mari -la niñera de Momo- en ropa de entrecasa demostrando así que siguen juntos y más enamorados que nunca. En el video puede escuchárselo a Palleiro darle consejos a la empleada de Barón sobre cómo manejarse con los canjes obtenidos, ya que suele ser una de las protagonistas de las stories hogareñas de la actriz junto con Morrison, por lo que está intentando comenzar a sacar rédito de la virtualidad.

Jimena Barón se refirió a los rumores de separación con Matías Palleiro: "Hace un mes"

Este miércoles Ángel de Brito sorprendió a todos al confirmar en sus redes sociales la separación de Jimena Barón y Matías Palleiro, luego de dos años de relación.

Todo sucedió cuando el periodista habilitó la cajita de preguntas de Instagram y un seguidor le consultó acerca de la relación de la cantante. Fue ahí, que sin dar muchos detalles, Ángel aseguró que estaba separada.

Jimena Barón separada

Sin embargo, la noticia no duró mucho tiempo ya que en la última hora Jimena decidió expresarse en su cuenta de Twitter y aclarar lo que ocurría con su pareja. "Che, yo no me separé", afirmó.

"No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", explicó.