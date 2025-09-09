Pampita recordó una curiosa costumbre con sus hijos que ya no puede mantener: "Lloraron, pobrecitos"

La anécdota mostró una faceta más cotidiana de la conductora, que no dudó en reírse de sí misma y compartir momentos íntimos de su vida familiar con el público.

¿Qué famoso actor de Hollywood dejó plantada a Pampita cuando le pidió una foto?

En Los 8 escalones (El Trece), Pampita sorprendió al compartir una anécdota inesperada: contó que en una oportunidad quiso sacarse una foto con uno de los actores más icónicos de Hollywood, pero fue rechazada.

Todo se dio en el marco de una pregunta sobre Robert De Niro. En ese momento, la modelo reveló: “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”.

Intrigados por la situación, los presentes le preguntaron dónde había ocurrido ese encuentro. “En un restaurant”, respondió ella. Y sumó: “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’”.

Pampita explicó que el actor no se sentía cómodo para ser fotografiado en ese momento: “Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”.

Desde el panel, algunos consideraron que la actitud de De Niro fue poco amable, pero la conductora lo defendió: “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”.

A pesar del rechazo, dejó en claro que su admiración por él no cambió: “Yo lo sigo admirando igual, me encanta, es uno de los actores favoritos de mi familia”.