A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EMOTIVO

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cuál fue la reacción de su familia: el video

La actriz, Juana Repetto, está esperando su tercer hijo y ahora llegó el momento de contarle a su familia el sexo del bebé en camino.

10 sept 2025, 08:58
Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cuál fue la reacción de su familia: el video
Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cuál fue la reacción de su familia: el video

Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cuál fue la reacción de su familia: el video

Juana Repetto está esperando su tercer hijo y en las últimas horas la actriz le contó a su familia el sexo del bebé en camino. En las redes, compartió un video de la fiesta de revelación de sexo y cuál fue la reacción de sus hijos y su hermano, Bautista Lena.

“Toro -su primogénito- quería el gender reveal party de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy Jua Repetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito. Gracias Joha”, señaló la influencer.

Leé también

Juana Repetto mostró por primera vez la pancita de su tercer embarazo con un sorpresivo mensaje

Juana Repetto mostró por primera vez la pancita de su tercer embarazo con un sorpresivo mensaje

En el tierno clip se puede ver cuando su hijo Toribio le dice que quería enterarse del sexo de su hermano pateando una pelota de fútbol, que se abriera y, según el color del polvo de su interior, saber si es nena o nene.

Con el fin de darle un toque especial, pusieron una vela azul sobre la torta, lo que generó distintas interpretaciones entre los allegados y seguidores. Varios creyeron que ese color ya anticipaba lo que estaban esperando, pese a que la idea principal siempre fue conservar el suspenso hasta el final.

El objetivo de mantener la intriga dio efecto, al menos en los seguidores de Repetto, ya que cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa al sexo del bebé, la influencer puso el video en blanco y negro. “¿Qué creen qué es? Observen reacciones“, consultó la hija de Reina Reech y Juana Repetto.

Luego, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.

En la descripción del video, Juana escribió junto a tres emojis de corazones verdes: “Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres. ¿Que pesaba más? ¿Una convicción de siempre o la sensación actual? ¿Era una sensación o un deseo? No sé, nunca me vi mamá de nena y estoy feliz de tener a mis tres bebos”.

Luego, la actriz cerró diciendo:Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito.

Cabe destacar que la periodista Fernanda Iglesias había anticipado en Puro Show (El Trece) que Juana espera un varón, y ahora llegó la confirmación oficial todavía.

Embed

Quién es el papá de Toribio, el hijo de Juana Repetto

El papá de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, no es Sebastián Graviotto. Toribio fue concebido mediante una inseminación artificial con donante anónimo, por decisión de la actriz cuando decidió ser madre soltera.

Por eso, Toribio no tiene un papá en el sentido tradicional, y así se lo explicó Juana a su hijo cuando le preguntó por su padre.

Sebastián Graviotto es el padre de su segundo hijo, Belisario, y también del tercer embarazo que Juana Repetto está cursando, pero no de Toribio.

Juana Repetto con Toribio y Belisario.jpeg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juana Repetto Bautista Lena

Lo más visto