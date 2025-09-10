Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cuál fue la reacción de su familia: el video

El objetivo de mantener la intriga dio efecto, al menos en los seguidores de Repetto, ya que cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa al sexo del bebé, la influencer puso el video en blanco y negro. “¿Qué creen qué es? Observen reacciones“, consultó la hija de Reina Reech y Juana Repetto.

Luego, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.

En la descripción del video, Juana escribió junto a tres emojis de corazones verdes: “Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres. ¿Que pesaba más? ¿Una convicción de siempre o la sensación actual? ¿Era una sensación o un deseo? No sé, nunca me vi mamá de nena y estoy feliz de tener a mis tres bebos”.

Luego, la actriz cerró diciendo: “Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”.

Cabe destacar que la periodista Fernanda Iglesias había anticipado en Puro Show (El Trece) que Juana espera un varón, y ahora llegó la confirmación oficial todavía.

Embed

Quién es el papá de Toribio, el hijo de Juana Repetto

El papá de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, no es Sebastián Graviotto. Toribio fue concebido mediante una inseminación artificial con donante anónimo, por decisión de la actriz cuando decidió ser madre soltera.

Por eso, Toribio no tiene un papá en el sentido tradicional, y así se lo explicó Juana a su hijo cuando le preguntó por su padre.

Sebastián Graviotto es el padre de su segundo hijo, Belisario, y también del tercer embarazo que Juana Repetto está cursando, pero no de Toribio.