La letal opinión de Sabrina Rojas si se confirma el romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Natalie Weber intervino para reforzar la idea, recordando un principio simple pero contundente: "No hagas lo que no te gusta que te hagan". La frase fue inmediatamente replicada por Sabrina, reafirmando la postura de su equipo sobre la polémica.

Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes al rumor con Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, reaccionó de manera particular a las versiones que colocan a su esposo en encuentros íntimos con Evangelina Anderson.

Su posición al respecto fue la de seguir confiando plenamente en su pareja, según dejo entrever en una foto que él publicó en el Predio de Boca Juniors en Ezeiza y a la que ella comentó con dos emojis de caritas con corazones y un corazón rojo. Una clara señal de que no se dejan absorver por lo que se dice en los medios.

Del lado de la modelo, se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos y negó de firme manera, en diálogo con PrimiciasYa, cualquier vínculo romántico con Leandro. De este modo, evitó entrar en polémicas a pesar de la repercusión que el rumor generó en los medios y redes sociales.

Son apenas los primeros días de esta novela que acaba de estallar, y que generó una fuerte repercusión. Cada gesto o declaración de los involucrados se analiza y comenta, manteniendo en vilo tanto a los seguidores de los protagonistas como a los medios.