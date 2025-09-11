A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Contundente

La letal opinión de Sabrina Rojas si se confirma el romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Sabrina Rojas fue directa y se animó a anticipar qué podría suceder si el rumor sobre el vínculo entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes resulta ser cierto.

11 sept 2025, 11:13
Sabrina Rojas sobre Evangelina Anderson y Leandro Paredes (1)
Sabrina Rojas sobre Evangelina Anderson y Leandro Paredes (1)

Sabrina Rojas compartió una contundente teoría sobre lo que podría ocurrir si se confirma el supuesto romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Tras mencionar a PrimiciasYa como el medio que dio a conocer el revelador nombre del futbolista, la conductora de Pasó en América se sumó al tema del momento y, en diálogo con su equipo, no dudó en expresar su fuerte opinión al respecto: "Se va a ligar el odio de todas las mujeres porque él es muy querido, su familia es muy querida".

Leé también

Sabrina Rojas fue a ver a la Selección Argentina y aseguran que tiene un romance con un futbolista

Sabrina Rojas fue a ver a la Selección Argentina y aseguran que tiene un romance con un futbolista

Siempre sabemos que la culpa es del hombre", tiró Rojas. Y explicó ante la consulta de por qué sería así: "Él es un tipo casado, ella está soltera".

Mientras analizaban la veracidad del rumor, la conductora también anticipó el impacto que podría tener sobre Evangelina: "Pero saber que una mujer que vivió los cuernos hace lo mismo cuando sabes cómo lo padeces, la van a atacar por todos lados".

Natalie Weber intervino para reforzar la idea, recordando un principio simple pero contundente: "No hagas lo que no te gusta que te hagan". La frase fue inmediatamente replicada por Sabrina, reafirmando la postura de su equipo sobre la polémica.

Embed

Cómo reaccionó la esposa de Leandro Paredes al rumor con Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, reaccionó de manera particular a las versiones que colocan a su esposo en encuentros íntimos con Evangelina Anderson.

Su posición al respecto fue la de seguir confiando plenamente en su pareja, según dejo entrever en una foto que él publicó en el Predio de Boca Juniors en Ezeiza y a la que ella comentó con dos emojis de caritas con corazones y un corazón rojo. Una clara señal de que no se dejan absorver por lo que se dice en los medios.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 01.27.53

Del lado de la modelo, se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos y negó de firme manera, en diálogo con PrimiciasYa, cualquier vínculo romántico con Leandro. De este modo, evitó entrar en polémicas a pesar de la repercusión que el rumor generó en los medios y redes sociales.

Son apenas los primeros días de esta novela que acaba de estallar, y que generó una fuerte repercusión. Cada gesto o declaración de los involucrados se analiza y comenta, manteniendo en vilo tanto a los seguidores de los protagonistas como a los medios.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Rojas Evangelina Anderson Leandro Paredes

Lo más visto