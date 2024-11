Bake Off Famosos: quiénes son los participantes que regresaron a la competencia en el segundo repechaje

En este segundo día de repechaje, Edul presentó un cheese cake que le aseguró la entrada a la competencia una vez más. El jurado Christophe Krywonis resaltó del postre del periodista el sabor del queso y la estética del plato. Damián Betular, por su parte, expresó que la torta era "extraordinaria".

Además de Edul reingresó Eliana Guercio. La rubia había quedado afuera del programa el último lunes y ahora tuvo una segunda oportunidad al destacarse con una mousse de chocolate con leche, licor de naranja, dos salsas y frutos rojos. "Estoy muy feliz", afirmó la mujer de Sergio Romero tras enterarse de la decisión del jurado.

gastón edul_repechaje.jfif

eliana guercio_repechaje.jfif

Volvió Karina Jelinek a Bake Off Famosos y mandó al frente a todos sus compañeros: "Me sacaron..."

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe) comenzó el segundo repechaje y Karina Jelinek volvió a la competencia. Sin vueltas, la modelo hizo una fuerte denuncia y expuso a sus compañeros.

Al inicio del programa, la conductora Wanda Nara les consultó a los participantes: "¿Qué pasa con eso? ¿Los borran del chat cuando los eliminan? ¿Tienen un chat ustedes?".

Ahí, Ángela Leiva disparó filosa: "Sí, alguna gente me gustaría bloquear". Instantes después, Jelinek reaccionó y expresó sorprendida: "¡Pará! ¡A mí me sacaron del chat!".

"Me acabo de dar cuenta de que me sacaron del chat. Por eso no me enteraba de nada", afirmó. Ahí, Wanda preguntó: "¿Quién la borró a Karina?". "No se sabe porque todos somos administradores", respondió Eliana Guercio.

En la entrevista individual, Gastón Edul reveló: "Yo no saqué a Karina del chat. Pero sí sé quién la sacó. No lo pienso decir, tengo códigos. En el grupo te aparece 'tal eliminó a tal'. Y yo leí quién fue".