Joel Ojeda reveló la alarmante conducta con la comida que tenía Catalina Gorostidi cuando convivían

Durante la charla que mantuvo con el equipo del ciclo de espectáculos, Joel explicó que su expareja solía tener actitudes problemáticas con la comida. “La he visto días enteros sin comer. Fue un tema que me empezó a preocupar y trataba de tener un mínimo de control”, indicó.

Según explicó, se dio cuenta de las conductas de la médica pediatra cuando vivieron juntos. “Obviamente, yo tengo conocimiento de que lo tiene porque conviví con ella. Fue un tema durante la relación”, señaló y recordó que hacia el final del vínculo comenzó a notar más los problemas de su novia.

"Yo viví con ella y sé cómo es en su casa. Ella realmente no abre la heladera, no cocina, no hay y no come. En la casa de Gran Hermano por lo menos alguien hace la comida, al menos tiene el plato de comida servido”, destaco.

Embed - JOEL OJEDA, sobre su ex CATA GOROSTIDI: "He visto días enteros de ella sin comer"

Catalina hizo un preocupante comentario sobre su cuerpo en Gran Hermano y sus compañeras reaccionaron

La entrada de Catalina Gorostidi a Gran Hermano 2024 (Telefe) generó una enorme preocupación en sus fanáticos debido a los problemas alimenticios que ella reconoció estar atravesando fuera de la casa y su extrema delgadez.

Lo cierto es que con el correr de los días, los televidentes notaron preocupantes actitudes de la joven a la hora de las comidas y parece que la alarma se encendió también entre sus compañeras.

Un ejemplo de esto fue la charla que tuvo la médica con Gabriela en el jardín, donde mencionó estar disconforme con su peso dentro de la casa.

“Ya habré engordado como cuatro kilos yo”, deslizó Cata con tono de indignación. Sin embargo, la brasilera entendió la situación y no dudo en intentar ayudarla con sus pensamientos.

"Para, no empeces a ser neurótica", le dijo. Acto seguido, Gorostidi reconoció: "No quiero". "Si vos sabes que tenés problemas de alimentación, arreglalos en la mesa también", aseguró la extranjera.