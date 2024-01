Jonatan Viale fue acusado de plagio por el nombre de su nuevo programa en TN

"Hola, Jonatan. Soy Gabriel Sued, conductor de #CómoLaVes. Es el nombre del programa que hacemos en Futurock desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", publicó.

Y agregó: "No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben...".

Aunque Viale no dijo nada al respecto, Sued volvió a pronunciarse y publicó en X: "Me llamó Jonatan Viale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco".

Eduardo Feinmann habló de su enfrentamiento con Jonatan Viale y lo ninguneó: "El hijo de..."

Los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale desde hace unos meses están peleados, y ahora el conductor de Radio Mitre lo ratificó en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) al ningunear a su colega.

El cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó por su relación actual con Viale y Feinmann disparó: "Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... nada".

"No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea", expresó sobre el futuro laboral del periodista. Y sobre sus proyectos dijo: "Yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación".

Por su parte, Marina Calabró, en A la tarde (América TV), opinó sobre la pelea entre los periodistas y afirmó: "Esta guerra es entre ellos. Me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones".

"Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca", agregó.