Jorge Rial contó un bombazo que involucra a Jonatan Viale y al canal La Nación

“No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+”, precisó Rial y amplió: "Fuentes importantes me dijeron: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando les pregunto el porqué, me responden 'porque no lo querían más'. Drástico”.

El ex Intrusos mencionó que Viale venía de fuertes discusiones con Eduardo Feinmann, su compañero en LN+. “Tenía roces con Feinmann. Hubo épocas en donde no hacían pases, después los hacían; después se chicaneaban, sobre todo Feinmann a Joni”, rememoró.

Marcelo Tinelli, con todo contra Jonatan Viale: "Ojalá sean condenados él y el grupo donde trabaja"

Hace unas semanas se supo que Marcelo Tinelli demandó al periodista Jonatan Viale por “daños y perjuicios”. El conductor del Bailando 2023 decidió accionar contra a la figura de LN+ por haberlo tratado de “corrupto” y “narcotraficante” en su editorial.

El lunes 2 de octubre, el hijo de Mauro Viale realizó fuertes declaraciones sobre el animador. "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelot.... Si barremos, barremos todo, como dice Milei. Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico", expresó.

Este miércoles, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Marcelo Tinelli ratificó los argumentos de su demanda. "Es la primera vez que haga un juicio a alguien, en 40 años de carrera. Pero algunas acusaciones están fuera de lugar y me parece que no las podes hacer libremente. Por eso, está bueno que esto lo dirima la Justicia", afirmó.

El conductor del Bailando 2023 remarcó que no pretende llegar a un acuerdo con el periodista sino que entiende que lo mejor es que intervenga un juez. "No tengo ganas de mediar. Buscarán el tape y los jueces van a tener la dictaminar", enfatizó.

Tinelli resaltó que espera un fallo que siente un importante precedente. "Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio.. Ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja. No tuvo ni el tupé de pedir disculpas... además se hace el gracioso, entonces me parece que no da", sostuvo.

Al finalizar, el animador dejó en claro que el dinero que reciba como resarcimiento será donado al hospital Garrahan. "Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando. Yo no quiero ningún peso para mí", concluyó.