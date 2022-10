Jorge Rial fulminó a Santiago del Moro y le dedicó una fuerte frase: "Es un chico..."

“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo, porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”, expresó Jorge.

image.png

“Está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada”, opinó muy fuerte el conductor de Argenzuela, no se quedó callado y fue por más.

“Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas”, cerró.

El gesto de Santiago del Moro que conmovió a Jorge Rial antes del debut de Gran Hermano 2022

Jorge Rial, quien animó varios años Gran Hermano, reconoció públicamente el gesto que tuvo Santiago del Moro, flamante animador del ciclo, y que lo sorprendió.

El periodista admitió que Santiago lo llamó con mucha humildad para preguntarle ciertas cosas del reality desde su experiencia y pedirle algún consejo para llegar preparado para este nuevo desafió.

"Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'", señaló Jorge Rial en una charla con una seguidora de Instagram.

image.png

Y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

"Es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto", remarcó el conductor. Y añadió: "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien".