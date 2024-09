Jorge Rial habló por primera vez sobre tener hijos y reveló su secreto más dramático

Jorge Rial recibió una carta documento por parte de Lilia Lemoine y desde su programa le contestó desafiante tras los comentarios de la funcionaria donde hacía mención a su paternidad.

"Me pones en todos lados huevo duro, metiéndose además con mi paternidad y con la identidad de mis hijas sin conocer la verdadera historia, porque yo nunca la conté. Siempre asumí yo que no podía tener hijos. Una sola cosa te quiero decir: no es verdad", reveló sin filtros Jorge Rial.

"Pero no importa, es una historia que yo siempre tomé la decisión de ser yo el que asumiera ese rol. Por caballero, por lo que vos quieras, punto”, agregó con seguridad el periodista.

Y siguió con el tema: “Lo pones todo el tiempo, hasta pusiste la tapa de un libro, todo. Te metés no solo conmigo, que yo me la bancó, te metés con la identidad de mis hijas, vos sos la agresiva, lo que pasa es que te pones en víctima”.

"Vamos a seguir hablando de vos porque sos diputada y porque te pago el sueldo. Sos mi empleada, la peor, pero mi empleada", concluyó firme el conductor.

En LAM, dieron a conocer una preocupante noticia para Morena Rial y su entorno. Fernanda Iglesias contó cómo reaccionó Jorge Rial ante la situación de su hija y qué podría pasar judicialmente con la mediática.

“Morena Rial fue procesada por varios delitos y varios damnificados también. Está acusada de ser partícipe necesaria de daño y coautora de robo y amenazas, hurto reiterado de celulares y coacción”, señaló la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y añadió: “Fue procesada, eso significa que vieron todas las pruebas. La jueza rechazó el pedido de probation y la mandó a juicio oral. Ella ofreció hacer tareas comunitarias en Villa Carlos Paz y pagar una cifra, lo rechazaron”.

Es que Morena Rial tiene denuncias por parte Dylan Rodríguez, el exnovio al que le robó la patente del auto. “Se lo pateó, lo amenazó y dijo que lo iba a matar”, relató Iglesias.

Además, la hija de Jorge Rial fue denunciada por Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, el hermano de Facundo y hasta su ex suegro. “Ellos tenían un negocio de celulares y ella les robó siete celulares de alta gama”, resaltó.

Luego agregó: “Ella les ofrece 300 mil pesos por los celulares y le dijeron que no, entonces ofreció un millón de pesos y tampoco se lo aceptan. Valen como cinco millones. Ninguno aceptó y la tienen que mandar a juicio oral, no tiene bienes ni capacidad crediticia”.