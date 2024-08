La preocupación de Jorge Rial por su salud: "Estoy hecho bolsa, no doy más"

"Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿Viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!", comenzó su relato el periodista.

jorge rial 3.jpg

"La verdad, estoy hecho bolsa, no doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa", detalló Jorge Rial sobre su estado de salud.

Además, el conductor dejó en claro que se está cuidando más que antes: "Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedó en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir".

"Hace tres semanas, más o menos, ponele 25 días, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés como sacártelo de encima", reconoció el periodista sobre hace cuánto se viene sintiendo mal.

Y contó que para él se trata de un virus que lo afectó: "Es que no tengo otra cosa que pensar porque la cantidad de gente que está igual o parecido es impresionante. Mismo María, mi pareja, también estaba así, parecida, mejoró y ahora volvió a caer. Bueno, acá en la radio el Gato, también Mauro Federico. Hay una cantidad de contagios parece que es tremenda. Esto es un virus".

jorge rial.jpg

El dato clave que dio Jorge Rial de los videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El encuentro de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial cuando el ex presidente estaba en funciones generó un gran revuelo en la sociedad y el ambiente político y del espectáculo.

En las primeras imágenes que se conocieron se puede ver a la panelista tomando una cerveza en el mismísimo despacho de presidencia mientras era filmada por Fernández.

En este sentido, Jorge Rial se refirió al material que se conoció y contó la fecha exacta de que se trata el video y si hay o no más videos que pueden salir a la luz en breve.

"Los videos de Tamara Pettinato son de enero del 2023", confirmó el periodista desde su cuenta en la red social X. Y luego aportó más datos del escándalo del momento y del que habla toda la Argentina.

"Hay dos más (videos). Uno de ellos sentada en el sillón presidencial. En uno le está escribiendo una carta donde vuelve a repetir que lo ama. Y en el otro sugiere que lo va a matar. Es en el marco del fin de la relación que los unía", informó.

Cabe recordar que el medio Infobae publicó este viernes otro de los videos que hizo mención Jorge Rial en su mensaje donde se ve a Tamara escribiéndole una romántica carta a Fernández en su despacho de Casa Rosada.