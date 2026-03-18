¡Infraganti! Sabrina Rojas fue vista cenando con un exfutbolista a la luz de las velas: la foto

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"Ellos comparten un grupo juntos, él se puso un paddle y se juntan ahí entre todos. El fin de semana hubo un festival de cumbia y estuvieron ahí juntos también", precisó la periodista.

Ante esto, Natalie Weber, quien es amiga de Sabrina, comentó con prudencia: "Es apresurado hablar de un romance. Es un grupo que hay muchos separados y los ojos están puestos siempre en ellos, son los dos que no tienen pareja y tienen muy buena onda".

Tras escucharla, Varela sumó acerca del buen momento que atraviesan la conductora y el ex futbolista: "Se gustan mucho, se están conociendo y ya lo han contado. Se están cortando más allá del grupo. Conociendo a los dos por separado me parece que matchean bien".

En 2020 durante la pandemia, Chatruc fue papá por tercera vez de Silvestre, su hijo más chico fruto de su amor con Agustina Cilano. Al tiempo, el ex deportista se separó e inició el nuevo camino de la soltería.

"La vida nos enseña con todas las cosas que pasan que hay que disfrutarla, vivirla a pleno y tratar de no lastimar a nadie", reflexionó Pepe por entonces en diálogo con revista Gente.

¿Qué pasa entre Sabrina Rojas y José Chatruc?

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El categórico pedido de Sabrina Rojas luego de la internación de Luciano Castro

Sabrina Rojas compartió un comunicado en las redes socialees con un especial pedido y aclaración hacia los medios de comunicación luego de la reparición pública Luciano Castro tras su internación voluntaria en un centro de rehabilitación.

"Pido por favor", comenzó Sabrina Rojas su mensaje que compartió desde sus historias de Instagram. "Que yo comparta momentos con mis hijos en mis redes no significa que los portales tengan derecho a usar la imagen de menores de edad para hacer notas sobre mí o su padre", dejó en claro la conductora.

Y remarcó al respecto: "Mis hijos no son personajes públicos ni parte de ningún contenido mediático. De hecho hay una medida cautelar hecha para que eso no suceda".

"Si quieren hablar de mí o Luciano háganlo. Pero a los chicos déjenlos afuera y cuiden su identidad. Insisto, estoy orgullosa de ellos y amo compartir momentos con mis niños en mis redes. Es increíble la poca responsabilidad que hay con respecto a los menores", concluyó.