El enigmático mensaje de Ivana Figueiras tras separarse de Darío Cvitanich que encendió las alarmas

Así las cosas, por el momento resulta un verdadero misterio qué pasará entre el ex de Chechu Bonelli y la modelo, dado que si bien no negó que puedan darse una segunda oportunidad también dejó en claro que sintió que se cruzó un límite al publicarse en las redes imágenes de su hija más chica en un shopping sin autorización alguna.

IG Ivana Figueiras confundida

Por qué internaron a Ivana Figueiras luego del escándalo con Darío Cvitanich

Tras el tenso episodio del fin de semana pasado que involucró a Ivana Figueiras y Chechu Bonelli en plena disputa con Darío Cvitanich, desde el círculo íntimo de la empresaria aseguraron que la situación le generó un desgaste mucho más profundo del que se conoció públicamente y que incluso derivó en una internación.

De acuerdo con el testimonio de Carolina, socia y mano derecha de Ivana, la modelo venía arrastrando una carga emocional considerable desde los primeros momentos de su relación con el exfutbolista. El enfrentamiento reciente —que expuso a Figueiras a un aluvión de críticas, mensajes y un nivel de visibilidad en redes al que no está habituada— habría sido el punto que terminó por desestabilizarla. Y aunque ya recibió el alta médica, el impacto emocional de lo ocurrido continúa presente.

“Hace mucho que viene soportando comentarios, hay un ensañamiento con ella”, expresó Carolina en diálogo con A la tarde (América TV), remarcando el clima hostil que rodeó a su socia durante los últimos días. La empresaria también reveló que, a raíz de la situación y del intenso nivel de hate que enfrentó en redes, “Ivana no está viniendo a trabajar”, confirmando así que la modelo optó por frenar sus obligaciones laborales hasta sentirse nuevamente fortalecida.

En paralelo, la propia Figueiras compartió en su Instagram parte de los mensajes que estuvo recibiendo en este tiempo, muchos de ellos cargados de agresividad y señalamientos sin sustento. Entre ellos, mencionó que "La niñera de Chechu le mandó mensajes a Ivana", poniendo en evidencia el nivel de tensión que alcanzó la situación.

Otro eje que alimentó la polémica es la duda sobre el inicio exacto del vínculo entre Cvitanich e Ivana. Desde el entorno de Bonelli se deslizó que la relación podría haberse superpuesto con la separación, algo que la periodista reforzó al asegurar públicamente que “a ella la dejaron”, sugiriendo que la historia habría comenzado cuando aún estaban juntos.

Ante ese planteo, Carolina fue contundente al dar su versión frente a Karina Mazzocco y su equipo: “Él estaba separado cuando Ivana lo conoció”.