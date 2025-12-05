La mamá de Rocío Marengo conoció a su nieto Isidro: el video con su conmovedora reacción

La madre de la modelo ingresó a la habitación acompañada por Eduardo Fort y al ver a su hija y su nieto se llevó las manos a su rostro visiblemente emocionada.

Marengo acompañó ese momento con el tema Que se cumplan tus sueños de los cantantes Germán Barceló y Manuel Wirzt, dando así aún mayor emotividad a ese momento que quedará para siempre guardado en sus memorias.

Rocío y Eduardo llevan más de diez años en pareja y esta semana lograron cumplir el máximo sueño de formar una familia.

rocio marengo emocion de la madre al conocer a isidro

Rocío Marengo y el primer mensaje tras el nacimiento de su hijo Isidro

Desde su cuenta en Instagram, la modelo Rocío Marengo compartió su total alegría a horas del nacimiento de su primer hijo Isidro, fruto de su amor con Eduardo Fort.

"Estamos muy felices!!!!! Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos", precisó la modelo en su mensaje en redes con las primeras imágenes del bebé.

Y remarcó el afecto y amor que le hizo llegar la gente en todo este tiempo: "Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!".

Embed

"No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, reyyyyy la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio.. y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!!", finalizó destacando el trabajo de todo el equipo médico que la siguió durante el embarazo.

"Vas a ser la mejor madre", comentó Martita Fort, hija de Ricardo, en el posteo feliz por el nacimiento del pequeño.

Además, Rocío Marengo mostró un video con los increíbles momentos del parto y cuando tuvo en sus brazos a su hijo Isidro por primera vez acompañada de cerca por su pareja, Eduardo Fort.