El increíble motivo por el que Luciana Salazar vende su ropa y la de Matilda por Internet: "No puedo..."

Embed

“No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”, explicó de movida la rubia vía telefónica. Pero, sin duda, el momento más insólito de la charla fue cuando Luciana Salazar cometió el más puro sincericidio para explicar por qué decidió poner a la venta su ropa por internet.

“Y como, no sé quién decía ahí, yo no las puedo llevar a una iglesia”, deslizó como si nada provocando las risas en el estudio televisivo.

vestidor Luciana Salazar venta ropa

En el catálogo de la plataforma en la que está expuesta la ropa de la modelo y su hija, pueden verse los más diversos modelos de vestidos de la rubia, que parten desde los $30.000, pasando por $45.000 hasta los $84.000, si bien llamó mucho la atención un diseño rojo que Salazar lo vende por $1.320.000.

En tanto, el vestidor de Matilda también cuenta con las variadas opciones de la moda infantil. Allí se pueden encontrar desde zapatillas de primeras marcas desde $5.000, así como también exclusivos modelos que trepan hasta los $192.000. Según la propia Luciana Salazar, estas prendas “son casi únicas, están impecables y pertenecen a una marca muy top”.

Luciana Salazar - venta de ropa1

Por qué Luciana Salazar dejó a todos sin palabras al revelar el talle de sus lolas

Luciana Salazar inició su carrera como modelo a finales de los años 90, pero fue durante la década del 2000 cuando su nombre quedó definitivamente instalado en el mundo del espectáculo. Su presencia en televisión, campañas y eventos la transformó en una figura infaltable de la farándula local. Aunque nunca dejó del todo su actividad mediática, en el último tiempo sorprendió al apostar por una faceta distinta que llamó la atención de sus seguidores: creó su propia feria americana virtual, donde ofrece prendas que formaron parte de distintas etapas de su vida pública.

Como ocurre con muchas celebridades que deciden emprender, Salazar entiende que su sello personal es fundamental para que el proyecto crezca. Por eso, no se limita a subir fotos de su vestidor: también detalla cuándo usó cada prenda, qué significado tuvo y en qué contexto apareció, algo que para sus compradoras se vuelve un plus irresistible. Además, se toma el trabajo de aclarar el talle exacto y explicar cómo calza cada ítem, consciente de que esa información es decisiva al momento de concretar una compra online.

Luciana Salazar (1)

En medio de esta movida, una situación en un programa en vivo terminó revelando un dato que generó curiosidad: el verdadero contorno de busto de la modelo. Todo surgió a partir del interés de Nancy Duré en comprarle una prenda, quien comentó al aire que tenía 95 centímetros de busto. A partir de ese comentario, Pampito se animó a ir un poco más allá y le preguntó directamente a Luciana: “Vos sos muy chiquitita... ¿Cuánto medís de busto?”

La exconejita, acostumbrada a que su figura genere debate, respondió con un tono enigmático que enseguida llamó la atención: “No tengo tanto como piensan”. Para despejar dudas, agregó una explicación sobre cómo su contextura influye en la percepción de su cuerpo: “Lo que pasa es que al ser chiquitita y tener espalda chiquita parece mucho, pero en realidad debo tener 90 centímetros de perímetro alrededor del pecho”.

Así, sin buscarlo, Luciana terminó aportando un dato que muchas de sus seguidoras querían saber, especialmente quienes siguen de cerca su nueva faceta como vendedora de moda online.