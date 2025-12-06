El lugar clave que Nicolás Cabré le dio a Rufina en su boda con Rocío Pardo
Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, tendrá un rol clave en la boda que el actor celebrará este sábado con Rocío Pardo.
Tras casi dos años de novios, Rocío Pardo y Nicolás Cabré pasaron por el registro civil de Carlos Paz en la provincia de Córdoba este miércoles 3 de diciembre, convirtiéndose así oficialmente en marido y mujer. Pero claro que la íntima y exclusiva celebración, con la bendición religiosa como protagonista, será hoy sábado 6 de diciembre en una estancia en las afueras de la villa serrana.
Así, la ceremonia religiosa será en Bosque Alegre, a donde llegarán los 100 invitados de los novios. Para la ocasión, el actor lucirá un traje de Daniel Casalnovo, al tiempo que Rocío vestirá un diseño de Ana Pugliese. Aunque se supo que ella tendrá dos cambios: el tradicional largo y otro corto, probablemente para poder disfrutar de la pista de baile a lo largo de la noche; ambos acompañados por zapatos de Ricky Sarkany.
Pero claro que para Nicolás Cabré era muy importante la participación de Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez, en este momento tan importante para él y que sin duda marcará un antes y un después en su vida. Es por ello que le pidió a la adolescente que sea ella quien lleve los anillos al altar.
Según pudo saberse, habría sido Rocío la que le habría propuesto a su pareja esta idea, que por supuesto al actor lo enamoró aún más de la mujer que eligió para que sea su esposa ante la ley y ante Dios. Lo cierto es que Pardo y Rufina se hicieron muy amigas y compinches desde un primer momento, construyendo así un gran vínculo que le aportó una sólida base a la relación amorosa de los actores.
Es más, sobre el rol que tendrá su hija esta noche, el propio Nicolás Cabré confió: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá. Ella va a ser fuerte y me va a entregar”, en alusión al fallecimiento de su madre en junio de este año.
Quiénes serán los testigos de la gran boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya ultiman cada detalle de la esperada celebración que coronará su historia de amor en una exclusiva estancia de las Sierras de Córdoba. En ese escenario rodeado de naturaleza, la pareja dará el “sí” definitivo ante un numeroso grupo de seres queridos que viajará especialmente para acompañarlos en este momento tan significativo. Días atrás, ambos pasaron por el Registro Civil para formalizar su unión de manera legal, y ahora solo resta disfrutar de la gran fiesta que imaginaron durante meses.
Con la intención de que la boda tenga un sello íntimo y cargado de emociones, Cabré y Pardo optaron por estar rodeados de las personas que formaron parte esencial de sus vidas. Eligieron convocar a quienes compartieron con ellos etapas decisivas, afectos que se mantuvieron en el tiempo y vínculos que los sostuvieron en los momentos clave. Serán esos amigos y familiares, los de siempre, quienes presenciarán la ceremonia y darán un marco aún más especial a la jornada. Pero, ¿Quiénes tendrán el rol central junto a los novios?
El diseñador Daniel Casalnovo, responsable del look que lucirá Cabré en su casamiento, adelantó en el programa Tarde o Temprano (El Trece) detalles sobre el equipo elegido por los protagonistas para acompañarlos camino al altar. Según contó, la pareja incorporó a su boda un formato que remite a las ceremonias estadounidenses, una puesta en escena que no suele verse con frecuencia en celebraciones argentinas.
De esta manera, Casalnovo explicó sin rodeos: “Ella puso a sus damas de honor, sus amigas de la infancia. Y él puso, en vez de famosos, a sus amigos de Mataderos y a su hermano: cuatro en total”. Con estas palabras, dejó en claro que la elección estuvo guiada más por los afectos genuinos que por el brillo del mundo del espectáculo, algo que Cabré siempre mantuvo como premisa.