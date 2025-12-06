El lugar clave que Nicolás Cabré le dio a Rufina en su boda con Rocío Pardo

Es más, sobre el rol que tendrá su hija esta noche, el propio Nicolás Cabré confió: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá. Ella va a ser fuerte y me va a entregar”, en alusión al fallecimiento de su madre en junio de este año.

Civil Cabré Pardo

Quiénes serán los testigos de la gran boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya ultiman cada detalle de la esperada celebración que coronará su historia de amor en una exclusiva estancia de las Sierras de Córdoba. En ese escenario rodeado de naturaleza, la pareja dará el “sí” definitivo ante un numeroso grupo de seres queridos que viajará especialmente para acompañarlos en este momento tan significativo. Días atrás, ambos pasaron por el Registro Civil para formalizar su unión de manera legal, y ahora solo resta disfrutar de la gran fiesta que imaginaron durante meses.

Con la intención de que la boda tenga un sello íntimo y cargado de emociones, Cabré y Pardo optaron por estar rodeados de las personas que formaron parte esencial de sus vidas. Eligieron convocar a quienes compartieron con ellos etapas decisivas, afectos que se mantuvieron en el tiempo y vínculos que los sostuvieron en los momentos clave. Serán esos amigos y familiares, los de siempre, quienes presenciarán la ceremonia y darán un marco aún más especial a la jornada. Pero, ¿Quiénes tendrán el rol central junto a los novios?

El diseñador Daniel Casalnovo, responsable del look que lucirá Cabré en su casamiento, adelantó en el programa Tarde o Temprano (El Trece) detalles sobre el equipo elegido por los protagonistas para acompañarlos camino al altar. Según contó, la pareja incorporó a su boda un formato que remite a las ceremonias estadounidenses, una puesta en escena que no suele verse con frecuencia en celebraciones argentinas.

De esta manera, Casalnovo explicó sin rodeos: “Ella puso a sus damas de honor, sus amigas de la infancia. Y él puso, en vez de famosos, a sus amigos de Mataderos y a su hermano: cuatro en total”. Con estas palabras, dejó en claro que la elección estuvo guiada más por los afectos genuinos que por el brillo del mundo del espectáculo, algo que Cabré siempre mantuvo como premisa.