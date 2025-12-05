La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras la filtración íntima de Milett Figueroa
La publicación de Milett Figueroa encendió las redes y Marcelo Tinelli le respondió de inmediato. Su mensaje llamó la atención de todos. Mirá.
La pareja de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa avanza a paso firme a pesar de la infinidad de especulaciones a lo largo del año sobre supuestas crisis, peleas y distanciamientos. Y aunque mantuvo un perfil bajo, lo cierto es que la modelo peruana se mantuvo cerca del conductor televisivo y, sin duda, fue un importante sostén en el reciente conflicto familiar que tuvo al empresario en el foco mediático.
Así las cosas, en las últimas horas Milett y Marcelo llamaron la atención de sus respectivos fandoms en las redes sociales. Pero en esta oportunidad no fue por ninguna postal de sus viajes románticos por el mundo, sino por un particular momento doméstico de la intimidad de Tinelli que Figueroa no dudó en compartir con sus más de tres millones y medio de seguidores de Instagram.
Lo cierto es que la modelo peruana posteó en sus historias virtuales el más tierno de los videos en el que se lo ve a Marcelo Tinelli recostado en el piso, jugando y haciéndole mimos a Brunito, su mascota, junto a emoji de una carita con corazones en sus ojos y arrobando al conductor.
En tanto, ni bien Tinelli lo vio no dudó en replicarlo en sus propias Instagram Stories, sumándole un mensaje que fue aplaudido por sus 14,5 millones de seguidores: “Qué hermoso hacerle mimos a Brunito. No sabía que me estabas grabando, mi amor”.
Este momento de la más absoluta intimidad en la vida de la pareja no hace más que reflejar a un Marcelo Tinelli ya más calmo y relajado tras la furibunda pelea familiar de hace un par de semanas, donde el conductor vive a pleno el día a día junto a su actual pareja.
Vale recordar que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa iniciaron su relación romántica en 2023, durante la participación de ella en Bailando 2023(América TV), donde surgió la química entre ellos. El primer contacto ocurrió a través de Instagram meses antes, con me gusta y mensajes que datan de abril y junio de ese año, pero el flechazo definitivo se dio en el programa.
Cuál fue el romántico gesto de Marcelo Tinelli tras el mensaje de Milett Figueroa en medio de la interna familiar
Hace apenas un mes, en medio de uno de los momentos más turbulentos para el clan Tinelli —cuando las fricciones internas quedaron a la vista tras el fuerte descargo de Juanita Tinelli en redes—, Milett Figueroa decidió marcar con un gesto público de apoyo dónde estaba parada respecto a su relación con Marcelo Tinelli.
La actriz y modelo peruana eligió sus historias de Instagram para compartir una publicación que incluía la definición de “familia”. El texto, que funcionó como una especie de mensaje indirecto hacia el entorno, remarcaba: “La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”.
Junto a esa reflexión, Milett sumó una frase breve pero contundente dirigida al conductor: “Marcelo, te amo”. Para reforzar la intención, acompañó sus palabras con un corazón rojo y el símbolo del infinito, dejando en evidencia una declaración de amor firme y sin dobleces.
Tinelli recogió rápidamente el mensaje y respondió desde su propia cuenta, replicando el posteo y escribiendo: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”. La peruana no dejó pasar el gesto y volvió a contestar, reafirmando la sintonía entre ambos: “Amor, siempre. Te amo mucho”.
Este ida y vuelta público ocurre en medio de un clima complejo dentro del entorno familiar del conductor, donde las diferencias parecen haberse profundizado y expuesto con mayor intensidad. A pesar de eso, la pareja continúa mostrándose alineada, sólida y ajena a cualquier ruido que los rodee.
Desde que oficializaron su romance durante el Bailando 2023, Milett y Marcelo debieron enfrentar comentarios, sospechas y versiones encontradas. Sin embargo, lejos de retroceder, cada aparición conjunta y cada gesto en redes sociales refuerza su vínculo. Hoy, más consolidados que nunca, parecen decididos a sostener su historia de amor incluso en medio de las turbulencias.