¿qué pasó?

El desconsolado llanto de Daniela Celis: la noticia que la dejó en shock

La ex Gran Hermano, Daniela Celis, quebró en llanto luego de recibir una noticia inesperada.

2 dic 2025, 20:03
Daniela Celis protagonizó un momento de enorme emoción en sus redes sociales al mostrarse completamente quebrada y sin poder contener las lágrimas tras recibir una noticia que —según confesó— nunca imaginó que llegaría de esa manera. La influencer y exparticipante de Gran Hermano compartió con sus seguidores la sorpresa absoluta que la tomó desprevenida mientras se preparaba para una jornada especial que incluía su participación en un programa de streaming y un importante evento social.

En el video que publicó, Daniela comenzó relatando lo que estaba viviendo y dejó en claro que la noticia la desbordó desde el primer segundo. “Ay, no saben lo que pasó… Estoy yendo a prepararme porque hoy vamos a conducir con (el programa de streaming) Patria y Familia. También son los 100 Personajes del Año. Y recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre”, explicó con la voz quebrada, todavía tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Su reacción, cargada de sorpresa y alegría, reflejó la magnitud del reconocimiento para ella.

La emoción se intensificó cuando reveló que ni siquiera estaba al tanto de haber sido elegida para esta distinción. O sea que soy uno de los Personajes del Año (que organiza la Revista Gente) y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor, con mucha gente”, expresó entre lágrimas, haciendo evidente el impacto que esa confirmación generó en su ánimo. Para Daniela, ese reconocimiento representaba mucho más que un título: era la materialización de un anhelo profundo que había visto cumplirse casi por sorpresa.

La influencer continuó su relato recordando cuántas veces había soñado con formar parte de ese listado y cuánto lo había deseado a lo largo del tiempo. “Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales a mis amigos, a mis colegas, y me ponía re contenta que van todos, ¡y no lo puedo creer!”, admitió todavía movilizada. Su vulnerabilidad se hizo aún más evidente cuando, con total sinceridad, cerró su mensaje lamentando no haberse preparado como hubiera querido para un día tan especial. “No lo puedo creer chicos, soy uno de los 100 Personajes y me estoy enterando ahora. Me hubiera preparado de otra manera, me hubieran hecho las uñas, las pestañas… no me hice las pestañas”, concluyó, dejando al descubierto la combinación de sorpresa, orgullo y desborde emocional que la atravesaba.

¿Cuál fue la promesa que Daniela Celis hizo cuando Thiago Medina estaba internado?

Días atrás, en LAM (América TV), Daniela Celis y Thiago Medina hablaron sobre la recuperación del influencer tras el grave accidente que sufrió en septiembre.

Durante la charla, Nazarena Vélez le preguntó a la modelo: "Vos que sos tan creyente, ¿hiciste alguna promesa?". La respuesta de Daniela fue conmovedora: "Sí, el primer día que fue el 12 de septiembre, la noche del accidente. Al día siguiente ya estaba en la Basílica Luján pidiendo por favor que viva, que no me deje sin un padre para mis hijas".

Con profunda emoción, la ex Gran Hermano relató cómo encontró consuelo en la fe durante los días más difíciles. "Era lo único que necesitaba, anhelaba y el único lugar donde encontraba paz. Iba a la Basílica día de por medio a rezar", detalló.

Además, compartió cómo canalizaba su angustia: "Mi cabeza era el único lugar donde encontraba paz y seguridad. Escribía todos los días en el librito que está ahí en la Basílica y ponía que por favor salga, que lo quiero vivo, que lo quiero conmigo, que lo quiero con las nenas de vuelta, que se reencuentren".

"Y prometí un montón de cosas y obviamente las voy a cumplir. Una de ellas fue peregrinar hasta Luján. Del hospital salí a peregrinar, llegué a la noche y al día siguiente lo pasaron a sala. Fue una locura", cerró emocionada.

