El desconsolado llanto de Daniela Celis: la noticia que la dejó en shock

¿Cuál fue la promesa que Daniela Celis hizo cuando Thiago Medina estaba internado?

Días atrás, en LAM (América TV), Daniela Celis y Thiago Medina hablaron sobre la recuperación del influencer tras el grave accidente que sufrió en septiembre.

Durante la charla, Nazarena Vélez le preguntó a la modelo: "Vos que sos tan creyente, ¿hiciste alguna promesa?". La respuesta de Daniela fue conmovedora: "Sí, el primer día que fue el 12 de septiembre, la noche del accidente. Al día siguiente ya estaba en la Basílica Luján pidiendo por favor que viva, que no me deje sin un padre para mis hijas".

Con profunda emoción, la ex Gran Hermano relató cómo encontró consuelo en la fe durante los días más difíciles. "Era lo único que necesitaba, anhelaba y el único lugar donde encontraba paz. Iba a la Basílica día de por medio a rezar", detalló.

Además, compartió cómo canalizaba su angustia: "Mi cabeza era el único lugar donde encontraba paz y seguridad. Escribía todos los días en el librito que está ahí en la Basílica y ponía que por favor salga, que lo quiero vivo, que lo quiero conmigo, que lo quiero con las nenas de vuelta, que se reencuentren".

"Y prometí un montón de cosas y obviamente las voy a cumplir. Una de ellas fue peregrinar hasta Luján. Del hospital salí a peregrinar, llegué a la noche y al día siguiente lo pasaron a sala. Fue una locura", cerró emocionada.